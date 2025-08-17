F1: Checo Pérez recibe despiadada critica de un experto: “le gusta mucho el dinero… fue su error”

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez está buscando un asiento en la Fórmula 1 y se dice que ya tienen todo arreglado con Cadillac, pero mientras más se acerca su retorno a la máxima categoría del deporte motor, no dejan de salir declaraciones y la últimas de ellas fue hecha por una voz autorizada.

Jo Ramírez, quien en su momento fie coordinador de McLaren en la F1, se le fue con todo a Checo Pérez, dejando ver que el piloto mexicano está muy interesado en el dinero, situación que lo distrajo de lo más importante, que es estar concentrado en la pista, y por ello tuvo un final turbulento en la división reina del automovilismo.

“A Sergio le gusta mucho el dinero, ha hecho muchísimo dinero. El nombre de Sergio es muy popular en América Latina, tiene otros contratos millonarios. Tiene muchos amigos. Su familia está creciendo. Tiene muchas distracciones que lo han sacado un poco de la Fórmula 1. Lo admita o no lo admita ese fue su error”, dijo en charla con ESPN.

Para Ramírez el volante nacido en Guadalajara dejó de estar enfocado en la Fórmula 1, pues si estás compitiendo tienes que estar todo el tiempo metido en el deporte, algo que Checo, a diferencia de su compañero Max Verstappen, no hacía.

“El problema con Checo fue que se separó un poco de la carrera. Si eres un corredor de Fórmula 1, tienes que poner la F1 en el desayuno, comida, merienda, todo el tiempo tienes que estar como Max Verstappen que inclusive en su avión tiene un simulador”, agregó.

Cadillac anunciaría pronto a Checo Pérez

La Fórmula 1 (F1) se encuentra en su temporada de vacaciones de verano, tiempo que sería clave para definir el futuro de Checo Pérez en Cadillac y en la máxima categoría del deporte motor.

El regreso de Sergio Pérez a la F1 estaría cada vez más cerca y de acuerdo con información de medios internacionales, el primer día del parón de verano marca la cuenta atrás para que el volante mexicano vuelva a estar dentro de una escudería.

Según reportes provenientes de medios que cubren de cerca la actualidad de la F1, todo estaría acordado para que Sergio Pérez se una a las filas de Cadillac en 2026 como el piloto principal y el anuncio se daría durante el Gran Premio de Italia, que se celebra del 5 al 7 de septiembre en Monza.

El mexicano Checo Pérez y Cadillac, la nueva escudería de la categoría reina del deporte motor, ya tienen un acuerdo para 2026, siendo el tapatío el piloto principal de la naciente escuadra.

aar