Checo Pérez sufre un duro golpe en la F1 y una poderosa escudería se aleja de su futuro

El piloto mexicano Checo Pérez todavía no hace oficial su llegada a una escudería de F1, pero recientemente se dio a conocer que tiene las puertas cerradas con un poderoso equipo.

Con la reciente confirmación que Max Verstappen seguirá siendo piloto de Red Bull, el mercado de pilotos, no solo el de Checo Pérez, se calmó, pues del León Neerlandés dependía algunos movimientos dentro de la parrilla de pilotos.

Con Verstappen seguro en Red Bull, se cerró la pequeña posibilidad de ver a Checo en Mercedes, además que la periodista Julianne Cerasoli indica que el volante tapatío tampoco llegaría a Alpine.

A Checo Pérez se le están acabando las opciones en la Fórmula 1, pues en un momento se hablaba de tres lugares en donde podría encajar; Mercedes, Alpine y Cadillac, que ahora es la única vía por la cual el tapatío podría regresar a la máxima categoría del deporte motor.

Checo Pérez salió de Red Bull Racing en las semanas finales de 2024, a pesar que tenía contrato en la empresa hasta 2026. Los malos resultados del tapatío en la F1 propiciaron su salida y se quedó sin asiento para la siguiente campaña de la máxima categoría del deporte motor.

Sin embargo, en su horizonte se encuentra Cadillac, que en 2026 debuta en la categoría reina del automovilismo y para su debut quieren tener a un piloto de experiencia, en donde Checo Pérez encaja a la perfección, además que la exposición mediática del mexicano ayudaría a la escudería en cuanto a la recaudación de patrocinadores.

Sergio Pérez estuvo cuatro años en Red Bull, en donde su momento más destacado fue la campaña 2024, en donde terminó por detrás de Max Verstappen en el campeonato mundial de pilotos de F1.

En la escudería austriaca obtuvo cinco victorias, entre ellas la del Gran Premio de Mónaco, además de un total de 29 podios en su estancia.

Al momento la Temporada 2025 de la F1 se encuentra en la pausa de verano, con lo que es un tiempo en el que surgen muchos rumores sobre posibles movimientos en la parrilla. La actividad se reanuda en el Gran Premio de Países Bajos el 31 de agosto.

