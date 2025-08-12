Cadillac amarra a Checo Pérez y el mexicano conoce el día en que se unirá a su nuevo equipo

Los aficionados que pedían el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 (F1) pueden estar tranquilos, pues de acuerdo con diversos reportes de medios internacionales, la escudería Cadillac ya se decidió y hará oficial la llegada del piloto mexicano muy pronto.

Según reportes provenientes de medios que cubren de cerca la actualidad de la F1, todo estaría acordado para que Sergio Pérez se una a las filas de Cadillac en 2026 como el piloto principal y el anuncio se daría durante el Gran Premio de Italia, que se celebra del 5 al 7 de septiembre en Monza.

Cadillac hará su debut en la F1 la siguiente temporada y desde que Checo salió de Red Bull en 2024 fue uno de los nombres que siempre sonaron para ser uno de los pilotos. Al principio se dijo que sería el acompañante de Colton Herta, pero en últimos meses el mexicano tomó la delantera como el volante principal.

Checo Pérez llegaría a Cadillac en 2026 ı Foto: X de Checo

Al estar viviendo su primera campaña en la máxima categoría del deporte motor, el equipo estadounidense necesita un piloto de experiencia y que los ayude a posicionarse en el mercado, áreas en las que Checo es un hombre ideal, pues tiene victorias, podios y un subcampeonato en la categoría, además de ser de los volantes más queridos por la afición.

Checo Pérez tuvo acercamientos de varios equipos, pues se reportó que además de Cadillac lo sondearon de Alpine e incluso Mercedes emergió como opción. El volante de Guadalajara siempre dijo que tenía muchas “puertas abiertas”.

“Las puertas están abiertas en muchos lados. Hoy tengo la oportunidad de decidir qué quiero con mi carrera porque es importante lo que venga, entonces quiero darme el tiempo y el espacio para tomar la mejor decisión”, comentó el mexicano en entrevista con Prodynamics.

Todo apunta a que Checo Pérez podría volver a la Fórmula 1 en el 2026. ı Foto: Reuters

Checo regresaría a F1 tras su paso en Red Bull

Sergio Pérez estuvo cuatro años en Red Bull, en donde su momento más destacado fue la campaña 2024, en donde terminó por detrás de Max Verstappen en el campeonato mundial de pilotos de F1.

En la escudería austriaca obtuvo cinco victorias, entre ellas la del Gran Premio de Mónaco, además de un total de 29 podios en su estancia en el equipo austriaco, en donde hizo una gran dupla con el León Neerlandés.

Al momento la Temporada 2025 de la F1 se encuentra en la pausa de verano, con lo que es un tiempo en el que surgen muchos rumores sobre posibles movimientos en la parrilla.

