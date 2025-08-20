Lionel Messi presume su exclusivo Rolex Barbie; ¿Cuánto cuesta el lujoso reloj del campeón del mundo y por qué casi nadie lo tiene?

Lionel Messi llegó al Inter Miami como la mayor estrella del conjunto de la MLS y, en algunos partidos donde no ha participado, el astro argentino presume sus lujosos relojes y en esta ocasión fue el turno del ‘Rolex Barbie’.

En el partido entre el Inter Miami y el Cincinnati, el cual se llevó a cabo en el Chase Stadium, Lionel Messi volvió a llevarse las miradas por el tremendo reloj que traía en la muñeca. El astro argentino se encontraba cumpliendo una suspensión de un partido en la MLS.

Messi estaba en uno de los palcos del estadio, pero el elemento que se llevó las miradas y las tomas de los fotógrafos fue el Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, el cual es una edición especial producida fuera de catálogo en 2024. El nombre de ‘Rolex Barbie’ lo recibió por la paleta cromática donde predomina el rosa.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Cadillac anuncia inesperada noticia de cara a la F1 2026 y Checo Pérez no tiene nada que ver

Este es el Rolex Barbie que tiene Lionel Messi. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuánto cuesta el Rolex Barbie que tiene Lionel Messi?

Lionel Messi sacó de su guardarropas uno de los relojes más lujosos y exclusivos que tiene Rolex. La pieza que portó el astro argentino está fabricada en oro amarillo de 18 quilates, bisel con 36 zafiros fucsia, esfera de ópalo rosa y correa de piel de aligátor rosada.

El valor de mercado que tiene este reloj ronda los 800 mil euros; si hacemos la conversión, serían alrededor de 17,50 millones de pesos mexicanos. Todos los materiales con los que cuenta esta lujosa pieza de Rolex hacen que el accesorio de Lionel Messi sea exclusivo y más costoso.

Esta no es la primera vez que se le ve a Lionel Messi con relojes tan exclusivos y en color rosa, ya que en un entrenamiento con el Inter Miami llegó con un Rolex Oyster Perpetual ref. 126000 en los mismos tonos.

¿Por qué es tan exclusivo el Rolex Barbie de Lionel Messi?

Después de que Lionel Messi presumiera frente a miles de aficionados su Rolex Barbie, que tiene un costo de 800 mil euros, algunos fanáticos comenzaron a investigar dónde podrían conseguir el reloj que portaba el delantero argentino.

Sin embargo, como es una pieza muy exclusiva de la alta relojería, en el mundo solo existen 10 ejemplares de esta pieza, lo que la hace aún más especial e impresionante que Messi la tenga en su muñeca.

Así que si estás en busca o quieres conseguir uno de los 10 relojes como el de Lionel Messi, tendrás que hacer una ardua búsqueda para poder conseguir una de estas piezas.

DCO