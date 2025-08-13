¡Insólito! Neymar recibe de regalo unos bóxers con la foto de Lionel Messi; no te imaginas su reacción (VIDEO)

Neymar tuvo una increíble reacción tras recibir de regaló unos bóxers con la foto de Lionel Messi.

El futbolista brasileño Neymar fue sorprendido con unos bóxers con la foto del argentino Lionel Messi, un regalo que le dio el influencer Gustavo Tubarao.

El influencer, también de nacionalidad brasileña, le regaló a Ney unos calzones blancos, los cuales acompañó de un mensaje con doble sentido, pues en medio del mismo viene la frase “Los tres más grandes”, y del lado derecho sale La Pulga, mientras que en el izquierdo una imagen del actual delantero del Santos.

Neymar reaccionó con humor a la broma de Gustavo Tubarao y soltó una carcajada, además de que le siguió el juego al soltar “Luego serán los dos más grandes”.

Se trató de un divertido momento entre Neymar y el influencer brasileño, pues ninguno de los dos paró de reír tras este regalo por el mensaje de doble sentido que incluyó el mismo.

Gustavo Tubarao fue precisamente el que compartió en sus redes sociales el entretenido momento con Ney. “¿A Neymar le gustó el regalo?“, fue el mensaje que puso en su publicación, la cual acompañó con unos emojis de risa.

¿Cómo le ha ido a Neymar desde su regreso a Santos?

Neymar regresó al Santos a inicios del 2025 después de un año y medio sin pena ni gloria en Arabia Saudita con el Al-Hilal.

El originario de Sao Paulo ha tenido actividad en 18 encuentros con el Peixe en su segunda etapa con el equipo de sus amores.

Neymar ha marcado seis goles desde que volvió a las filas del Santos, tres de ellos en el Brasileirao y otros tres en el Campeonato Paulista.

El delantero de 33 años de edad también acumula tres asistencias, además de que ha sido amonestado en cuatro ocasiones.

Neymar se ha perdido 10 partidos en su segunda etapa con el Santos, ocho de ellos por una lesión en el muslo, uno por acumulación de tarjetas amarillas y otro por decisión técnica.

¿Desde cuándo no juega Neymar con Brasil?

Han pasado casi dos años desde la última ocasión en la que Neymar jugó un partido con la selección brasileña, pues no sucede desde el 17 de octubre del 2023.

En dicho encuentro sufrió una rotura de ligamento cruzado, lo que lo dejó fuera de las canchas durante un año, pues regresó a las mismas en octubre del 2024.

Por ese motivo fue que Neymar no pudo disputar la Copa América 2024, misma que se llevó a cabo en Estados Unidos y en la que la Verdeamarela quedó fuera en cuartos de final tras caer ante Uruguay.

EVG