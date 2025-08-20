Andrés Vaca confiesa TODA la verdad de su supuesto veto en juegos del América (VIDEO)

Andrés Vaca habló de los rumores de su veto en partidos del América.

Andrés Vaca, el narrador estelar de TUDN, reveló el verdadero motivo por el cual no narró el partido en el que el América venció 1-0 al Querétaro en la Jornada 4 de la Liga MX, luego de que circuló el rumor que había sido vetado de los juegos de las Águilas.

En el podcast “Cuadro A”, el cronista confesó que su ausencia en el encuentro desarrollado en el Estadio Ciudad de los Deportes se debió a que justo ese sábado celebró el cumpleaños de su hijo Ían, por lo que pidió ese día para tenerlo libre.

“El sábado en ese Querétaro vs América fue el cumpleaños de mi hijo y por eso pedí el día”, aseguró Andrés Vaca en el mencionado podcast ante la pregunta que le hizo Aldo Farías.

Con esta declaración, el narrador de TUDN puso fin a las especulaciones de un supuesto veto para los partidos del América, el cual aparentemente habría sido por sus críticas hacia Santiago Baños, presidente deportivo de los de Coapa.

Andrés Vaca alimentó rumores de un veto en su contra

La ausencia de Andrés Vaca durante el cotejo entre América y Querétaro llamó la atención de los aficionados. El propio narrador alimentó los rumores de un posible veto hacia su persona, pues días después de aquel duelo comentó que no podía hablar del tema.

“No puedo opinar nada de lo que pasó este fin de semana. Solo quiero mandarle un mensaje a toda la afición americanista. Los americanistas lo van a entender. Gracias por su apoyo, gracias por todos los mensajes que me mandaron este sábado, gracias por estar conmigo, por respaldarme, gracias porque sus palabras me conmovieron y emocionaron. Más no puedo decir”, dijo el narrador en aquella ocasión.

Esta declaración hizo pensar a muchos que Andrés Vaca había sido vetado de los partidos del América en TUDN, pero el cronista ya aclaró esta situación.

¿Cuándo volverá a narrar Andrés Vaca un partido del América?

Andrés Vaca narró el pasado fin de semana el choque de la Jornada 5 del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Santos en Ciudad Universitaria.

El cronista de 33 años de edad volverá a narrar un juego del América el próximo domingo 24 de agosto, cuando las Águilas enfrenten al Atlas en el cierre de la Fecha 6 de la Liga MX.

El encuentro entre los dirigidos por André Jardine y los rojinegros se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco.

EVG