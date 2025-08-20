¿Mauro Icardi golpeo a un aficionado con un cabezazo?, esto es lo que se sabe (VIDEO)

Mauro Icardi ha estado envuelto en diferentes polémicas por su vida personal, pero en esta ocasión está metido en un escándalo donde parece que el futbolista argentino golpea a un aficionado en un centro comercial de Turquía.
El delantero que juega en el Galatasaray fue abordado por una multitud de personas que querían una foto o un autógrafo de Icardi, pero en el video se puede ver que el jugador quiere seguir avanzando y agacha la cabeza, donde parece que le suelta un cabezazo a una persona.
En el momento en el que Mauro Icardi agacha la cabeza, la gente que se encuentra a su alrededor empieza a gritar y las personas de seguridad que lo acompañaban piden a todos que se alejen del futbolista para que pueda seguir caminando.
¿Dónde nació Julio César Chávez Jr., boxeador ligado al Cártel de Sinaloa?
Esto se sabe al momento sobre el cabezazo de Mauro Icardi
En cuanto el video se volvió viral en las redes sociales, muchos internautas comenzaron a criticar a Mauro Icardi por el supuesto cabezazo que le dio a una persona en un centro comercial; sin embargo, algunos otros salieron a desmentir lo sucedido.
Tiempo después se publicó el mismo video, pero con una mejor calidad, donde se puede ver, y algunas personas afirman que Icardi nunca golpeó a una persona, además de publicar una fotografía donde el futbolista se ve tranquilo y saludando a las personas que estaban en el lugar.
Aunque en internet las opiniones son divididas, porque algunos piensan y aseguran que Mauro Icardi agredió a una persona, mientras que los demás expresan ver claramente que eso nunca ocurrió con el futbolista argentino.
Mauro Icardi y sus diferentes polémicas
Mauro Icardi estuvo por un largo tiempo en la élite del futbol europeo, en equipos como el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, además de formar parte de las fuerzas básicas del Futbol Club Barcelona.
Pero a lo largo de su carrera, el futbolista argentino de 32 años ha estado envuelto en diferentes polémicas, pero no dentro de la cancha, sino fuera de ella, en su vida personal y amorosa.
Icardi ha tenido diferentes escándalos; uno de ellos fue el de su exesposa Wanda Nara, de quien se separó, pero la relación no terminó del todo bien, y otra polémica que tuvo fue que se filtró un video íntimo del delantero del Galatasaray que recorrió todo el internet.
DCO