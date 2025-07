El polémico VIDEO íntimo filtrado de Mauro Icardi

Mauro Icardi está envuelto en una nueva polémica y es que una modelo llamada Natasha Rey filtró un video íntimo en el que supuestamente sale el futbolista, lo que ha generado un gran escándalo en las redes sociales.

De acuerdo con la información, todo sucedió porque presuntamente Mauro Icardi y Natasha Rey estaban teniendo un romance a escondidas, pues el deportista es pareja de la China Suárez.

Este es el video filtrado de Mauro Icaro

En la cuenta de Natasha Rey se publicó un video en el que se muestra la zona íntima de Mauro Icaro, en la grabación que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo muestra los tatuajes del deportista, sin embargo, lo que más llamó la atención de este clip es que muestra que el futbolista tendría un tamaño pequeño.

Foto del supuesto video de Mauro Icardi ı Foto: Redes sociales

En redes sociales los usuarios no dudaron en salir a comentar las imágenes filtradas: “Acabo de ver el micro p de Mauro Icardi”, “Este es el segundo pajarito mas pequeño del mundo. El primero es el de Mauro Icardi”, “El video de mauro icardi que subió la amante: my little p”, fueron algunos de los comentarios.

En redes también se publicaron mensajes de Natasha Rey, una conversación de WhatsApp en la que ella menciona que Icaro la busca por WhatsApp para tener conversaciones subidas de tono y asegura que él me mandaba videos íntimos por esta plataforma.

Mensajes de Natasha Rey ı Foto: América TV

El futbolista responde a la filtración del video

El deportista publicó unas historias en las que demostró que él nunca buscó a Natasha Rey y que por el contrario ella era quién le mandaba fotos con poca ropa, pero él la ignoraba, por lo que con esto dejó claro que no le fue infiel a la China Suárez.

El futbolista aseguró que la modelo miente y hasta le dijo que le iban a cerrar la cuenta por andar publicando material explicito en redes sociales.

Por otra parte, el futbolista también publicó otra historia en la que negó que sea él quién aparece en el video filtrado, aseguró que ese Clip realmente es editado y le mandó una indirecta a la modelo.

“Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratillos”, escribió el deportista en su última historia de Instagram acompañada de una foto con pose de victoria.

De acuerdo con la periodista Tatiana Schapiro, Icardi busca tomar medidas legales contra la modelo por la situación.