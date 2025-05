Gina Holguín sale en defensa de Andrés Vaca y se lanza con todo contra Jorge Pietrasanta

La actriz Gina Holguín defendió a su esposo Andrés Vaca luego de las críticas que emitió en su contra el también comentarista Jorge Pietrasanta en la red social X.

La también integrante de TUDN lanzó una indirecta contra el exintegrante de Televisa, quien en la mencionada red social atacó al narrador después de burlarse de la manera de hablar de Ricardo LaVolpe, analista en TUDN.

“Cada quien da lo que lleva dentro. Algunos reparten apoyo, otros reparten veneno… No es personal, a veces solo están peleando con sus propios sueños rotos disfrazados de opiniones. Eres un fregón, Andrés Vaca. ¡Eres el mejor! Sigue creciendo y sigue cumpliendo sueños", fue el contundente mensaje con el que Gina Holguín defendió a su esposo Andrés Vaca.

Cada quien da lo que lleva dentro. Algunos reparten apoyo, otros reparten veneno… No es personal, a veces solo están peleando con sus propios sueños rotos disfrazados de opiniones.



Eres un fregón @Andres_Vaca_ eres el mejor 😎! Sigue creciendo y sigue cumpliendo sueños. — Georgina Holguin 💙 (@GeorginaHolguin) May 17, 2025

A pesar de que en ningún momento de su mensaje mencionó a Jorge Pietrasanta, la también integrante de TUDN defendió a su marido de los ataques del actual narrador y comentarista de ESPN, empresa a la que llegó en enero del 2017, tras más de 20 años en Televisa.

¿Qué dijo Jorge Pietrasanta de Andrés Vaca?

Andrés Vaca salió raspado en X luego de que Jorge Pietrasanta se burló de la manera de hablar de Ricardo La Volpe, concretamente de su manera de pronunciar la palabra futbol.

El experimentado director técnico reaccionó a los comentarios del exintegrante de TUDN, a quien le dijo que no sabe de futbol. La discusión no terminó ahí y fue entonces cuando Pietrasanta hizo alusión a Vaca de manera irónica y burlona al afirmar que no tiene dicción.

“No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, 🤣 y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO", fue el polémico comentario de Pietrasanta contra Vaca.

No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, 🤣 y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 17, 2025

La respuesta de Andrés Vaca a los ataques de Jorge Pietrasanta

Andrés Vaca no se quedó de brazos cruzados y le recordó a Jorge Pietrasanta que sigue ardido porque se quedó con las ganas de narrar la final del Mundial de Brasil 2014 entre Alemania y Argentina.

“El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. Hey, pero sigue diciendo “me paro de pie”, todos te recordamos por eso. Ánimo", fue la contundente respuesta de Vaca.

Jorge Pietrasanta le respondió diciendo que él fue el que renunció a Televisa y que gracias a eso él es el narrador estelar de TUDN.

