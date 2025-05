Ricardo La Volpe responde a críticas y burlas de Jorge Pietrasanta y Andrés Vaca sale manchado

Todos pensamos que el problema entre los talentos de las televisoras había cesado por un tiempo después de lo que ocurrió entre David Faitelson y José Ramón Fernández, pero no fue así, ya que, durante la transmisión del Cruz Azul vs América, Jorge Pietrasanta salió a criticar la forma de hablar de Ricardo La Volpe.

El analista de ESPN comentó que “ahora entiendo Lavolpe analiza el fulbo, no futbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO“, escribió Pietra.

Ricardo La Volpe, exportero argentino, no se quedó callado y un día después le respondió diciéndole que nunca lo podrá entender porque no sabe nada de futbol.

“Dejando de lado el ataque personal que haces sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de “Fulbo”, no sabes nada", expresó el analista de TUDN.

Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de "Fulbo", no sabes nada. https://t.co/oZjCPLMn09 — Ricardo La Volpe (@RicardoLaVolpeG) May 16, 2025

Andrés Vaca también fue criticado por Pietrasanta

Después de la respuesta por parte de La Volpe, horas más tarde, Jorge Pietrasanta volvió a aparecer en la conversación para volver a criticar al exentrenador del América, y de paso mandarle un mensaje a Andrés Vaca.

“No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO”, puntualizó Pietrasanta.

Lo único que hizo Ricardo La Volpe después de este mensaje fue responder con una foto donde aparece él con la leyenda “efectivamente... eres un picapiedra” y después de eso, Andrés Vaca salió a escena para defenderse.

No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, 🤣 y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 17, 2025

El narrador de TUDN no se guardo nada y le recordó a Jorge Pietrasanta el momento en el que dijo “me paro de pie”, además, de decirle que le quito el lugar en la transmisión de la final del Mundial 2014.

“El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener. El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná. Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo. Hey, pero sigue diciendo “me paro de pie”, todos te recordamos por eso. Ánimo", puntualizó el narrador.

Jorge Pietrasanta no se canso de responder y volvió a mandarle un mensaje a Andrés Vaca comentándole que si no hubiera renunciado a Televisa, él no existiría.

“De verdad! En lo que te has convertido! En vocero! Nadie te invitó a esto y el que se ríe…Yo renuncié, de no ser así no existirías!!! Ya le ganaste una a Azteca? Investiga en el entorno y en medios qué piensan de ti, porfa!“, concluyó el analista de ESPN.

