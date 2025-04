Ricardo La Volpe humilla a Malagón y destapa sus errores: “recuerda a Ochoa” (VIDEO)

El Cruz Azul logró ganarle una eliminatoria al América después de 12 años y las críticas hacia algunos jugadores del conjunto azulcrema no se hicieron esperar. Ricardo La Volpe, exportero argentino, humilló a Luis Ángel Malagón y comentó que tiene culpa dentro de este fracaso.

En su podcast titulado “Lavolpismo” el nacido en Buenos Aires, Argentina, repasó la jugada del segundo gol de Cruz Azul donde señala que el arquero americanista debió salir a cubrir su área chica y cortar el centro que remató Ángel Sepúlveda para eliminar a las Águilas.

Los comentarios, tanto de apoyo como de reprobación, por parte de los aficionados no se hicieron esperar, “Se les ha dicho muchas veces, Malagón no sabe salir”, “Malagón es un porterazo, muy bueno hace unos atajadones”, “Malagón es malo no sé por qué lo inflan”.

América en busca de olvidar el fracaso

El América sufrió una terrible eliminación en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup a manos del Cruz Azul y firman un fracaso más en el torneo internacional, ahora el equipo de André Jardine peleará por el tetracampeonato para olvidar esta derrota.

Los azulcremas tienen tres partidos antes de terminar la fase regular del Clausura 2025, los cuales deben de ganar si quieren llegar a la liguilla del futbol mexicano en rachados y en un buen momento anímico.

Los rivales que tiene por delante antes de enfilarse a la fiesta grande del balompié mexicano son: el Cruz Azul, los Rayados del Monterrey y Mazatlán, además, deben de adjudicar las tres victorias para asegurar el liderato del torneo.

La Jornada 16 de la Liga MX se juega a mitad de semana

El fin de semana del 11 al 13 de abril se disputará la Jornada 15 del Clausura 2025, pero todos los aficionados de la Liga MX deben de estar felices porque el 15 y 16 del mismo mes se jugará la Fecha 16 del certamen, a mitad de semana.

Dentro de la penúltima jornada del futbol mexicano el partido entre América y Monterrey es el más llamativo.

La jornada iniciará con el Pachuca vs Tigres, seguido del, Chivas contra Puebla, Juárez enfrenta al Necaxa y para cerrar, Cruz Azul recibe al León de James Rodríguez.

Para el miércoles 16 de abril, Querétaro y Atlas abrirán el telón, para después ver al San Luis jugando ante el Toluca, América visita al Monterrey, Pumas se mide ante Santos y Mazatlán enfrentando a Tijuana es el partido que cierra la jornada.

