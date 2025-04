VIDEO: Miguel Herrera confiesa que le consiguió trabajo a La Volpe en América y él lo rechazó por irse a Chivas

Miguel Herrera confesó que cuando fue técnico del América, habló con los altos mandos del club azulcrema para conseguirle trabajo como director deportivo al estratega argentino Ricardo Antonio La Volpe.

‘El Piojo’, actual entrenador de Costa Rica, asistió a un podcast titulado “Lavolpismo”, donde reveló como consiguió el puesto para Ricardo Antonio en Coapa, además, comentó que cuando le aviso a La Volpe que ya tenía cerrado el fichaje, el nacido en Buenos Aires, Argentina, ya había firmado con las Chivas.

“Ricardo ya no quería ser técnico de primera división. A mí me lo dijo, quiere ser director deportivo del equipo con el que está trabajando.... Yo le hablo al señor para decirle: ‘Ya tengo el acuerdo con el América’. Y me dice: ‘Acabó de cerrar con Chivas‘“, expresó Miguel Herrera.

¿Dejo ir una oportunidad de oro La Volpe?

¿Cómo le va a Miguel Herrera con Costa Rica?

Miguel Herrera se convirtió en el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica el pasado 7 de enero, desde entonces ha dirigido tres encuentros, dos en las eliminatorias para la Copa Oro y un partido amistoso.

El primero fue ante Estados Unidos, donde los ticos perdieron 3-0 en la cancha del Exploria Stadium, días más tarde, los pupilos de “El Piojo” se midieron ante el combinado de Belice por el pase a la Copa Oro 2025.

El equipo del entrenador mexicano logró avanzar al torneo continental al vencer por un marcador global de 13-1 al conjunto dirigido por el estratega beliceño Carlos Slusher.

Le damos la bienvenida a Miguel Herrera, nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica



¡Muchos éxitos profe! 🇨🇷#FCRF #LaSele pic.twitter.com/W39bevqtxm — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) January 7, 2025

¿Cuándo se juega la Copa Oro?

La edición 2025 de la Copa Oro está a poco más de dos meses de iniciar y se llevará a cabo en Estados Unidos, teniendo a México como la selección que jugará el partido de inauguración en el SoFi Stadium.

El certamen continental iniciará el próximo 14 de junio y culminará el 6 de julio con el partido por el título que se jugará en el NRG Stadium ubicado en Houston, Texas.

Sin embargo, este torneo podría perder un poco de protagonismo ya que al mismo tiempo se estará disputando el nuevo formato del Mundial de Clubes, de igual manera, en tierras estadounidenses.