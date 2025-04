Por fin sale toda la verdad de la historia entre Fernando Gago y Chivas; revelados secretos

El entrenador argentino Fernando Gago, después de mucho tiempo, por fin se animó a revelar los detalles detrás su salida de las Chivas de la Liga MX y de cómo negoció su llegada a Boca Juniors.

En su momento se dijo que Gago mantuvo contacto con Boca a espaldas del Rebaño Sagrado y que dejó tirado el proyecto que tenía con el cuadro mexicano, sin embargo, el estratega asegura que lo hizo “sin saber nada”.

“Tuve la primera reunión con Boca un martes, a pesar que había dos semanas de que se hablaba que venía y yo no sabía nada”, empezó el exmediocampista en entrevista para ESPN Argentina, en donde aseveró que los contactos con Boca no fueron tan rápidos como se manejó en medios.

"YO HABLÉ CON BOCA UN MARTES Y EL MIÉRCOLES ESTABA ACÁ ARREGLANDO EL CONTRATO... BOCA ES MI CASA"



Fernando Gago aclaró cómo se dio su llegada al Xeneize y cómo vive su presente.



📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/crkHsMTGui — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2025

“Yo no tenía contacto con nadie de Boca, me hablaron el martes, automáticamente corte, me fui, hablé con el director deportivo del Guadalajara, tenía una cláusula de rescisión de salida, como también la tenía si el Guadalajara me echaba de mi lugar”, agregó.

Fernando Gago explica que luego de arreglar con Boca fue con directivos de Chivas para pagar su cláusula de rescisión, la cual era de dos vías, pues el Rebaño la podía activar si lo querían sacar del club. Después del pago, el entrenador sudamericano afinó detalles del regreso a su “casa”.

“Fui, pagué la cláusula y el miércoles estaba arreglando mi contrato, sin saber nada. Esta es mi casa, me crié acá desde los ocho años. Me han pasado cosas hermosas y muy malas, de vida, pero aquí me gusta”, indicó.

Fernando Gago y los jugadores de Boca Juniors tras la eliminación del club argentino en la Copa Libertadores. ı Foto: AP

Fernando Gago llevó a Chivas a semifinales en su primer torneo

El argentino Fernando Gago fue elegido como el sucesor del serbio Veljko Paunovic en el banquillo de Chivas a partir del Clausura 2024 de la Liga MX y llegaba con gran cartel por su pasado como exjugador.

En su primer torno en el futbol mexicano, el estratega oriundo de Buenos Aires guió a los rojiblancos hasta las semifinales. Sin embargo, los tapatíos no pudieron alcanzar la última fase del certamen después de haber sido eliminados por su archirrival América.

En la Concachampions 2024, la aventura de Chivas también terminó luego de haber sucumbido a manos de las Águilas, que se impusieron a los jaliscienses por marcador global de 5-3 en la etapa de octavos de final.

