Chivas: ‘Chicharito’ le dice sus verdades a Fernando Gago y lo deja mal parado en el futbol mundial (VIDEO)

En la víspera del clásico tapatío entre Chivas y Atlas con motivo del play-in del Apertura 2024 de la Liga MX, el experimentado Javier ‘Chicharito’ Hernández arremetió contra el argentino Fernando Gago por su polémica salida de la dirección técnica del Rebaño.

En unas declaraciones que dio a Chivas TV, el goleador histórico de la Selección Mexicana definió como alguien poco ético al actual estratega de Boca Juniors, quien antes del duelo ante Atlas de la Jornada 11 afirmó que no había recibido ofertas y que seguiría al frente del Guadalajara.

“Primero, no evadir la verdad que alguien se comportó de una manera poco ética le llamamos nosotros, no es queja ni mi opinión, es la realidad. Porque nosotros salimos a jugar un clásico tapatío cuando personas ya sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho nada y no nos habían hablado con la verdad", aseguró el ‘Chicharito’ Hernández.

Chicharito confirma que Fernando Gago les mintió sobre su salida de Chivas a Boca… pic.twitter.com/91CuvEXVI1 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) November 21, 2024

El atacante de 36 años de edad hizo énfasis en que Fernando Gago no se comportó como un líder en sus últimas semanas como entrenador de Chivas.

“Al fin de cuentas el resultado, te vayas o no te vayas, ya no está en nuestras manos como equipo, son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable, eso es lo que hace un líder. Creo que faltó mucho eso”, ahondó Hernández Balcázar.

‘Chicharito’ hace un llamado a la unión en Chivas

Javier Hernández aseguró que tanto él como sus compañeros en Chivas deben respaldar al director técnico en turno no solamente por responder a su confianza, pues considera que son unos privilegiados por estar en el equipo rojiblanco.

“Lo más importante es el grupo y tenemos que partirnos la madre a como de lugar y darle la confianza al entrenador de que queremos hacer esto por el amor a Chivas, no nada más por la obligación del trabajo, sino por el privilegio de pertenecer a esta institución", remarcó el ‘Chicharito’.

Arturo Ortega asumió la dirección técnica de Chivas de manera interina luego de la intempestiva salida de Fernando Gago. La continuidad en el banquillo rojiblanco de Ortega, timonel del Tapatío de la Liga de Expansión, dependerá de cómo termine el Guadalajara su participación en el Apertura 2024.

¿Cuántos juegos ganó Chivas con Fernando Gago como DT?

Fernando Gago fue anunciado director técnico de Chivas en diciembre del 2023 para reemplazar en el cargo al serbio Veljko Paunovic.

En su primer semestre, el exjugador del Real Madrid guió al Rebaño a las semifinales de la Liga MX y a los octavos de final de la Concachampions. En ambas competencias los tapatíos fueron eliminados por el América.

En la segunda mitad del año, Fernando Gago no pudo llevar a las Chivas a la segunda fase de la Leagues Cup y dejó al club tras la derrota de 3-2 ante Atlas en la Fecha 11 del Apertura 2024.

Fernando Gago dirigió 38 juegos al Guadalajara, de los cuales ganó 17, empató nueve y perdió 12 en toda clase de torneos.

EVG