Chivas: Antonio ‘Pollo’ Briseño expone a Fernando Gago por un oscuro secreto: “Vas viendo como se maneja”

Antonio ‘Pollo’ Briseño destapó en una entrevista el desacuerdo que cambió su relación con el exentrenador de Chivas, Fernando Gago. A pesar de que el estratega argentino dejó su cargo hace más de cuatro meses, dejó algunos asuntos sin resolver e historias que siguen marcando su salida.

En la charla con Claro Sports, el ahora zaguero de Toluca compartió la conversación que tuvo con el entrenador rojiblanco, y que cerró cualquier acercamiento entre técnico y jugador. De acuerdo con el relato del defensor, él hizo una sugerencia, pero no fue bien recibida.

“Tengo una experiencia con Fer, con Gago; en la inocencia de estar hablando de futbol le comenté, ‘oye pues yo haría esto, no sé qué’, y al día siguiente, después de un trabajo, me dice ‘¿ves? No es tan fácil decir y después hacer’. A partir de ahí me quedé callado, ya está, ¿sabes? Vas viendo eso, como se maneja”, narró el ahora jugador de los Diablos.

Briseño explicó que hay entrenadores con distintos estilos, algunos más abiertos al diálogo y otros más rígidos en su toma de decisiones. En este caso, el joven cabecilla parecía pertenecer a la segunda categoría, pues evitaba recibir sugerencias de sus jugadores.

“Hay jerarquías y hay quien sabe dónde está parado, pero bueno es futbol y tratamos de complementarlo, se que soy un estudiado y he tratado de mejorarme”, refirió el futbolista.

A pesar de los roces que pudieron existir, algunos jugadores del Rebaño han reconocido la exigencia de Gago. No obstante, las palabras del ‘Pollo’ dejan ver que su relación con el técnico no fue la más armoniosa y que su estilo de liderazgo pudo romper el vestidor.