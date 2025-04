MLB: Mega estrella mexicana hace una escalofriante confesión y cuenta cómo intentó suicidarse

Cada vez es más común que los deportistas de alto rendimiento hablen sobre su salud mental, como es el caso de la mega estrella mexicana de la MLB, Jarren Durán, quien reveló que dadas las presiones a las que se enfrentó en el pasado tuvo episodios de depresión e intentó suicidarse.

Jarren Durán, jardinero de los Boston Red Sox, tuvo una campaña de ensueño el año pasado, pues fue All-Star y deslumbró en las Grandes Ligas, pero en recientes declaraciones sorprendió al revelar que pensó en quitarse la vida.

El pelotero mexicoamericano confesó en la serie de Netflix titulada “The Clubhouse: A Year With the Red Sox” (que nos adentra en la intimidad de los Medias Rojas) que el perder partidos, la presión de los aficionados, los comentarios negativos, lo llevaron a pensar que “ya ni siquiera quería estar aquí”, refiriéndose a vivir.

El relato de Jarren Durán sobre la salud metal

El cuarto episodio de la serie “The Clubhouse: A Year With the Red Sox” se centra en Jarren Durán, quien fue uno de los mejores bateadores en las Ligas Menores y seleccionado en séptima ronda en el draft de 2018, pero que debutó en Grandes Ligas en 2021.

“Recuerdo cuando estaba pasando por eso y empiezas a perder un par de juegos y no te va bien, se siente como si el mundo se te viniera encima”, dijo el nacido en California, pero de sangre mexicana.

El beisbolista de 28 años de edad dice que en el ambiente del deporte profesional “te aman un día, y al día siguiente tienen que presionarte un poco”, además que por momento los atletas son tratados como “animales de zoológico”.

Jarren Durán dijo que los aficionados “a veces se lo toman demasiado en serio. Siento que cruzan la línea cuando empiezan a hablar sobre mi salud mental, burlándose de mí por eso”, además que si no manejan bien la presión puede afectarles.

“Llamándome débil. Eso simplemente me desencadenó cuando empiezan a hablar sobre la salud mental porque siento que eso es solo parte de ello, esa soledad. Algunas personas lo manejan mejor que otras”, agrega.

El entorno en Boston, ciudad conocida por sus duras aficiones en diversos deportes, tampoco ayudó a Durán, quien quería regresar a las ligas menores para no estar metido en el ojo público.

“Cuando comencé a tener dificultades, pensaba, simplemente mándenme de vuelta (a las ligas menores). Honestamente, sentía como si hubiera una nube oscura sobre mí porque es tan fácil pasar por alto las cosas positivas para mí, y luego aferrarme a las cosas negativas”, afirma.

El mexicano dijo que tenía que lidiar con muchas cosas día a día, al punto que en un momento pensó en que “ya ni siquiera quería estar aquí“, y cuando se le preguntó si se refería a las Grandes Ligas o la vida dijo; ”Probablemente ambos”.

“No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días. Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo 10 veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí”, comentó.

aar