Jannik Sinner aplasta a Alexander Zverev y gana su quinto Masters consecutivo en Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, superó con facilidad a Alexander Zverev en la final del Abierto de Madrid para ganar el torneo por primera vez y convertirse en el primer hombre en conquistar cinco torneos Masters consecutivos.

Jannik Sinner venció el domingo por 6-1, 6-2 al tercero del ranking de la ATP para sumar su vigésima tercera victoria seguida. Ya había ganado torneos Masters 1000 en Monte Carlo, Miami e Indian Wells este año, y en París el año pasado.

THE MOMENT JANNIK SINNER BECAME THE FIRST MAN IN HISTORY TO WIN FIVE CONSECUTIVE MASTERS TITLES.



Big smile. 🥹



He’s also the 1st man ever to win the first 4 Masters events of the season.



There are no words to describe the tennis he’s producing.



🇮🇹❤️ pic.twitter.com/GNFIdxzqiN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026

“Creo que hay mucho trabajo detrás de esto”, explicó Sinner. “Mucha dedicación y sacrificio que pongo cada día. Obviamente, significa mucho para mí ver estos resultados”.

Alexander Zverev cayó ante el tenista italiano en las semifinales de cada uno de esos torneos. Ganó en Madrid en 2018 y 2021, y fue subcampeón de Carlos Alcaraz en 2022.

Sinner no enfrentó ni una sola oportunidad de quiebre en su cómoda victoria sobre Zverev en el complejo de tenis Caja Mágica, en Madrid.

Players who have won the #MMOPEN while being world No. 1 🏆



✔️ Juan Carlos Ferrero (2003)

✔️ Roger Federer (2006)

✔️ Rafael Nadal (2014)

✔️ Novak Djokovic (2016, 2019)

✔️ @janniksin (2026) pic.twitter.com/17qVRYmIz1 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 3, 2026

“Estoy muy feliz de haber seguido creyendo en mí. Me presento cada día, en cada sesión de entrenamiento, intentando hacer el trabajo correcto con la disciplina adecuada”, aseguró Sinner. “Para hacerlo, necesitas tener al equipo adecuado detrás, y yo lo tengo. Estoy muy contento por mí, pero también por el equipo, y esto significa mucho para todos nosotros”.

Jannik Sinner jugará a continuación en Roma con la posibilidad de levantar el trofeo en el único torneo Masters que todavía no ha ganado. El italiano de 24 años busca unirse a Novak Djokovic como el único hombre en completar el Career Golden Masters. El serbio ganó los nueve torneos dos veces.

Por otro lado, en la final de la categoría femenil ayer, la ucraniana Marta Kostyuk derrotó por 7-5, 6-3 a la rusa Mirra Andreeva para levantar el título en la Caja Mágica.

DCO