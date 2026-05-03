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Alex Ferguson fue hospitalizado de precaución tras molestias antes del partido del Manchester United

El exentrenador del Manchester United fue hospitalizado tras sentirse mal antes del arranque del partido entre los Red Devils y el Liverpool

Alex Ferguson ingresó al hospital tras molestias.
Alex Ferguson ingresó al hospital tras molestias. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

El histórico exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado al hospital tras sentirse indispuesto antes de que arrancara el partido entre los Red Devils y el Liverpool en la cancha de Old Trafford.

El icónico exentrenador del United estaba en Old Trafford para el encuentro, pero se marchó antes del inicio. La cadena Sky Sports, que tiene los derechos de transmisión, informó que Ferguson, de 84 años, estaba “consciente” y se le estaban realizando “controles preventivos”.

La BBC indicó que no se trataba de una situación de emergencia. Ferguson sufrió una hemorragia cerebral en 2018 y fue sometido a una cirugía de urgencia, antes de recuperarse.

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Ferguson asiste con frecuencia a los partidos como local y apareció en redes sociales en una foto tomada en el estadio en la mañana.

Ferguson ganó 13 títulos de la Liga Premier con el United y dos veces la Ligas de Campeones durante 26 años y medio repletos de trofeos en el club. En total, conquistó 28 títulos importantes con el United. Se retiró en 2013 tras ganar el último de sus 13 títulos de liga.

DCO

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