Así fueron los escalofriantes choques de Isack Hadjar y Pierre Gasly en el GP de Miami (VIDEO)

Antes de llegar a la vuelta 10 en el Gran Premio de Miami, Isack Hadjar y Pierre Gasly terminaron impactando su monoplaza en el muro de contención, destrozando gran parte de su vehículo, por lo que tuvieron que abandonar la competencia.

El primero en chocar fue el piloto de Red Bull Racing, quien terminó destrozando la parte izquierda delantera de su automóvil, en las imágenes de la transmisión se podía ver que el piloto francés estaba muy molesto por lo ocurrido y estaba golpeando el volante.

El accidente que sufrió de Pierre Gasly tras una colisión causada por Lawson en #MiamiGPpic.twitter.com/8UdS2Bf1Bd — Agustín Cardozo 🎙️ (@Agustinjcardozo) May 3, 2026

Isack Hadjar perdió el control en una serie de curvas del circuito y se fue de lleno contra el muro. Por su parte, Pierre Gasly vivió momentos de tensión antes de chocar su monoplaza, pues en una de las vueltas del circuito tocó su neumático con el del vehículo de Liam Lawson, dando una vuelta completa y quedando arriba del muro de contención.

Afortunadamente, Pierre Gasly salió intacto del monoplaza y abandonó la pista por su propio pie, una gran noticia para Alpine.

Al provocar la colisión con Gasly, Liam Lawson también tuvo que abandonar la competencia, ya que su monoplaza también sufrió algunos daños al momento del choque con el piloto francés, aunque el volante de Racing Bulls logró llevar el vehículo hasta la zona de pits.

Hadjar OUT! ❌



He clips the kerb and heads straight to the wall ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WszYjILIJb — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Para Isack Hadjar ha sido un fin de semana bastante atropellado, pues en la largada tuvo que salir desde la zona de pits y no alcanzó a llegar a la vuelta 10 de la competencia, descargando su furia contra el volante de su monoplaza.

La bandera amarilla se hizo presente en el circuito tras los dos incidentes en la pista, la competencia volvió a la normalidad hasta la vuelta 12 de 57, con Charles Leclerc en lo más alto de la parrilla.

DCO