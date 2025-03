VIDEO: David Faitelson y Andrés Vaca destrozan a Rafa Puente Jr; “después lloras y lloras bien”

David Faitelson y Andrés Vaca, analista y comentarista de TUDN, respectivamente, se pelearon con Rafael Puente Jr. en un enlace que tuvieron para el programa “Línea de 4″.

En la mesa donde se encontraba el exentrenador de Pumas, se tocaba el tema de la expulsión de León del Mundial de Clubes y la multipropiedad, mientras mantenían la conexión hasta Estados Unidos, Faitelson y Vaca dieron su punto de vista sobre el tema.

“Llevamos 35 años diciendo que la multipropiedad es ilegal, desde que Televisa manejaba tres equipos de futbol, desde que TV Azteca manejaba dos equipos de futbol”, expresó David Faitelson.

En ese momento, Puente interrumpió para decir “llevamos me sonó a manada eh, tú trabajabas en televisión azteca y jamás te escuche pronunciarte en contra de la multipropiedad de Veracruz y Morelia.”, comentó el analista de TUDN.

Faitelson aclaró que en su momento claro que habló sobre el tema de la multipropiedad y le pidió a Rafa Puente Jr. que no hiciera las cosas personales.

“No me cambies la historia aquí porque no te corresponde, estamos hablando del tema de la multipropiedad, no lo hagas personal. Tu estas acostumbrado a que te digan las cosas de cara y te enojas y te molestas... No lo hagas personal porque después lloras, lloras y lloras bien”, aclaró Faitelson.

¿Cuándo llegó David Faitelson a Televisa?

David Faitelson, periodista deportivo, trabajó en dos grandes televisoras antes de llegar a laborar en Televisa. Primero, junto a José Ramón Hernández, estuvo en TV Azteca, donde inició su carrera en el periodismo.

Tiempo después, salió de la empresa del Ajusco y se unió al equipo de trabajo de ESPN, donde estuvo por 18 años en programas como Futbol Picante y haciendo grandes recuerdos como el “eres un estúpido” con Ricardo Pelaez.

Hace dos años, en 2023, David Faitelson anunció su salida de la compañía estadounidense y llegó a la televisora a la que en su momento criticó y dijo que nunca trabajaría ahí, Televisa.

¿Cuándo será la final de la Nations League?

México está listo para enfrentar a Panamá en la final de la Concacaf Nations League este domingo 23 de marzo y buscarán su primer título de este torneo.

El SoFi Stadium es el recinto elegido para recibir el choque entre el Tricolor y los canaleros que dejará como resultado al nuevo mandamás del continente, tras la eliminación de Estados Unidos, los actuales monarcas de la competición.

El balón rodará en la cancha en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México. Cabe recalcar, que en caso de empate en los 90 minutos, el partido se irá al alargue y si continua la paridad tendremos que recurrir a los tiros penales.