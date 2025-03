¿Cómo va la relación entre David Faitelson y José Ramón Fernández?; una historia de amor a odio

David Faitelson es quizá el principal discípulo de José Ramón Fernández, el máximo referente del periodismo deportivo mexicano, con quien trabajó durante muchos años en TV Azteca y en ESPN.

El actual integrante de Televisa se dijo dolido por la manera en la que Joserra lo despidió de ESPN, un momento que le generó mucha tristeza por la relación entre ambos.

“Yo me fui muy triste por la manera en la cual me despidió en ESPN. Yo quería que fuera José Ramón y al final él sacó lo que tenía que sacar, me dijo: ‘Ya sabes cómo soy yo’. Yo esperaba otro tipo de despedida, pero no ocurrió”, reveló David Faitelson en una entrevista para el podcast La Perrada.

Se cree que a José Ramón Fernández le habría causado mucha molestia la salida de David Faitelson a TUDN, pues el periodista había asegurado en múltiples ocasiones que nunca trabajaría en Televisa.

El actual comentarista de TUDN aseguró que su relación con José Ramón Fernández está rota, al tiempo que dejó en claro que lo admira.

“Yo no tengo ningún problema, al señor lo quiero mucho, lo admiro, lo extraño, pero nuestra relación está completamente rota”, confesó Faitelson.

David Faitelson siempre le estará agradecido a José Ramón Fernández

A pesar de las diferencias entre ambos, David Faitelson reconoció que siempre le estará agradecido a José Ramón Fernández y externó su deseo por reconciliarse con él.

“Ojalá algún día pueda compartir una copa de vino con José Ramón. Le tengo un gran respeto y siempre le estaré agradecido“, concluyó el integrante de TUDN.

Desde su llegada a Televisa, David Faitelson acompaña a Andrés Vaca en los partidos de la Selección Mexicana y del América, o en los juegos más relevantes de la Liga MX que dicha televisora transmite.

¿Cuántos años trabajaron juntos David Faitelson y José Ramón Fernández?

David Faitelson y José Ramón Fernández hicieron una gran mancuerna durante su época en TV Azteca y posteriormente en ESPN.

Faitelson se unió a la televisora del Ajusco cuando todavía se llamaba Imevisión en 1989. En el 2007 tanto él como su maestro salieron de TV Azteca para comenzar una aventura en ESPN.

Jose Ramón Fernández se incorporó al líder mundial en deportes en el 2007 y ese mismo año se unió Faitelson a dicha empresa, a la cual también llegaron otros exintegrantes de la televisora del Ajusco como Rafa Puente, Carlos Albert, Ciro Procuna y Ángel García Toraño.

En TV Azteca se recuerdan sus participaciones en programas como En Caliente, DeporTV y Los Protagonistas, mientras que en ESPN conducían juntos Cronómetro y también compartían mesa en Futbol Picante. David Faitelson y José Ramón Fernández trabajaron 34 años juntos.

