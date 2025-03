Ella es Lucía Méndez la nueva madrasta de Checo Pérez y que presume un gran amor por Toño Pérez

Parecer ser que el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, volvió a encontrar el amor y se dio una oportunidad con la actriz Lucía Méndez, quien participó en telenovelas como: María Félix, la diva eterna, Tú o nadie y El extraño retorno de Diana Salazar.

Antonio Pérez se volvió tendencia en redes sociales, ya que circularon fotos y videos de él asistiendo a la cancha del Estadio Olímpico Universitario de la mano de la cantante de 70 años.

Sin embargo, hace unos meses Méndez negó que tuviera alguna relación con el padre del expiloto de Fórmula 1. Además, confirmó que solo había visto a Antonio Pérez en dos ocasiones. “Lo he visto dos veces en mi vida, soy sincera”.

Lucía Méndez comenzó a conocer a Antonio Pérez

Más tarde, la cantante expresó que ya estaba conociendo al padre de Sergio Pérez y que ella se encontraba soltera, aunque aún no había nada formal entre ellos.

“Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo, no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe, que nos vamos a casar, tampoco, y bueno, ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad”, comentó Lucía Méndez.

Por su parte, Antonio Pérez Garibay reveló que para él la actriz mexicana era hermosa y mantienen una relación maravillosa.

“La verdad nuestra relación es maravillosa, tenemos una bonita relación, te echaría mentiras hablarte más allá de esto, pero lo que sí hay es una amistad. ¡Qué hermosa mujer! ¿No? Aunque déjame decirte muy bien preparada, inteligente, me encanta. La verdad, es una mujer brillante, exitosa, triunfadora”, expresó el empresario y político mexicano.

¿Cuál es el estado de ambos?

Por parte de Antonio Pérez Garibay, el padre de Checo Pérez, él se encuentra soltero después de separarse de Marilú Mendoza, quien es la madre del piloto mexicano de Fórmula 1 y que tuvo dos hijo más con ella.

Del otro lado, Lucía Méndez también se encuentra libre y lista para otra relación. La última vez que la cantante mencionó algo sobre una relación sentimental fue en 2022, cuando estuvo con un modelo de 28 años.

Ahora, ambos están listos para iniciar una nueva relación y su aparición en el estadio de los Pumas podría adelantar y confirmar la relación amorosa entre Toño Pérez y Lucía Méndez.

👀 Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay fueron vistos tomados de la mano en el Estadio Olímpico Universitario, despertando rumores sobre una posible relación. A pesar de las especulaciones, Lucía insiste en que sigue soltera. #Rumores #LucíaMéndez pic.twitter.com/j5MAaDUp3f — Expreso Yucatán (@expresoyuc) March 17, 2025

¿Volverá Sergio Pérez a la Fórmula 1?

Sergio Pérez estará buscando un asiento en la Fórmula 1 durante la temporada 2025, tras su salida de Red Bull Racing.

El mexicano suena para ser uno de los dos pilotos para la nueva escudería que debutará en 2026, Cadillac, quienes están buscando un volante experimentado y Checo Pérez tiene 15 años corriendo en la categoría reina del automovilismo.

Por el momento, Sergio Pérez tendrá que esperar todo un año y en el transcurso de está campaña se podría dar a conocer si algún equipo se hace de sus servicios.