F1: Así era el mundo la última vez que Checo Pérez no estaba en la Fórmula 1

En 2010 fue la última vez que el mexicano Sergio Checo Pérez no estuvo dentro de la Fórmula 1 y en 2025 la historia se repetirá, pues el piloto no fue tomado en cuenta para seguir en Red Bull, a pesar de que tenía contrato hasta 2026 con la escudería austriaca.

Desde 2011 hasta 2024, de manera ininterrumpida, Checo Pérez estuvo en la F1, siendo 2023 la mejor de sus temporadas, pues terminó como subcampeón del mundo, solo detrás de Max Verstappen, quien ahora es cuatro veces rey de la categoría y considerado como uno de los mejores de la historia.

Mucho ha cambiado el mundo y el deporte desde aquel lejano 2010, cuando Checo Pérez no compitió en la F1, como se repetirá en 2025, en donde ya están conformadas todas las parejas de pilotos de la campaña.

Así era el mundo en 2010, último año de la F1 sin Checo Pérez

En la Fórmula 1 el campeón fue Sebastian Vettel, quien se convirtió en el más joven en ser monarca y que significó el primero de sus cuatro títulos. En ese momento Lewis Hamilton solo tenía un campeonato y ahora ostenta siete.

En el mundo deportivo se realizó la Copa del Mundo 2010, en donde la generación dorada de España ganó el título mundial. La Selección Mexicana quedó eliminada en octavos de final ante Argentina.

En el futbol europeo hubo un claro dominador, pues el Inter Milan se convirtió en el primer y único equipo italiano en ganar el triplete, ya que se consagró campeón de Liga (Serie A), Copa (Copa Italia) y Champions League.

En el futbol mexicano se vivió el atentado en contra del delantero paraguayo Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza en un bar de la CDMX. En la Primera División seguían jugando Indios de Ciudad Juárez, Estudiantes Tecos, Jaguares de Chiapas, Atlante y Morelia.

También en la Liga MX, se inauguró el Estadio AKRON, casa de las Chivas, que enfrentaron al Manchester United para la apertura del inmueble, además de celebrar el fichaje de Javier Chicharito Hernández.

En el mundo del entretenimiento, la película El Discurso del Rey se llevó el Oscar como mejor cinta, en la música Gustavo Cerati entró en coma, se fundó One Direction con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan.

Sonaban canciones como Love the Way You Lie (feat. Rihanna) de Eminem, California Gurls (feat. Snoop Dogg) de Katy Perry, Bad Romance de Lady Gaga, Just the Way You Are de Bruno Mars, Baby (feat. Ludacris) de Justin Bieber, F**k You de CeeLo Green.

aar