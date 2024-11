Christian Martinoli recuerda la vez que José Ramón Fernández lo humilló: “Me hizo mier...” (VIDEO)

Christian Martinoli se ha consolidado en las últimas dos décadas como uno de los principales narradores de futbol en México. Fue uno de los pupilos de José Ramón Fernández en TV Azteca, donde tuvo un episodio complicado con el experimentado periodista.

El cronista de Azteca Deportes recordó que en una ocasión se fue llorando de las instalaciones de la televisora del Ajusco después de un fuerte regañó que recibió del veterano periodista, quien lo hizo llorar por la manera en la que se dirigió a él al regañarlo.

“La primera cagotiza fue cuando yo tenía tres meses en el canal, tuvimos un partido, no sé qué sucedió. Nos dieron 30 minutos adicionales porque querían ligar dos juegos, pero nadie nos avisó, entonces nos empezaron a meter los resúmenes de los partidos que se habían jugado a la misma hora para ligarnos con el otro. Yo empecé a medio narrar las jugadas y él las comentaba y salimos como medio bien librados, dijimos ‘no hicimos tanto el ridículo'“, comentó Christian Martinoli en entrevista con el Escorpión Dorado.

El narrador de origen argentino señaló que ése fue el primer contacto directo que tuvo con José Ramón Fernández, por lo que le causaron más sorpresa los insultos que le hizo.

“José Ramón me mandó a llamar y me empezó a decir de todo. Me fui chillando del canal. Yo decía: ‘¿qué le pasa a este señor?’ porque yo no lo conocía. En la vida me imaginé que él me iba a destrozar, y lo hizo de arriba abajo. Fueron cinco minutos de insulto", agregó Christian Martinoli.

¿Cuál fue el motivo del enojo de José Ramón Fernández?

El narrador de 49 años de edad mencionó que el motivo del enojo de José Ramón Fernández con él se debió a que quería que el entonces joven Martinoli comentara de manera general el resumen, no que hiciera una narración.

“Pendejo, es un resumen, no lo tienes que narrar, no es un partido, carajo. No tienes que describir nada, tienes que hablar en general. Le dije, ‘pero era media hora’ y me dijo ‘cállate’. Fueron cinco minutos de insultos constantes, gritos de la nada. Me hizo mier...“, explicó el cronista estelar de TV Azteca.

Christian Martinoli ingresó a Azteca Deportes en 1998, poco tiempo después del Mundial de futbol que aquel año se celebró en Francia. En sus inicios en dicha televisora le tocó narrar varios partidos de la Liga MX con Emilio Fernando Alonso, a quien considera su maestro.

El gran gesto de José Ramón Fernández con Christian Martinoli en el Mundial del 2002

El de Corea-Japón 2002 fue el primer Mundial que Christian Martinoli cubrió y narró con TV Azteca. Cuatro años después de aquel fuerte regaño de José Ramón Fernández, el experimentado periodista tuvo un gran gesto con el narrador.

En un hecho inesperado para el propio Martinoli, Joserra le dio la oportunidad de narrar la final de aquella Copa del Mundo entre Alemania y Brasil.

“Cuando fui a Yokohama a la Final estaba muy emocionado, al principio del partido estaba con la emoción a flor de piel, traté de aguantarme, pero donde ya no me resistí y dónde me cayó todo lo que yo había hecho fue cuando Cafú levanta la Copa del Mundo: Brasil le ganó a Alemania en uno de los partidos más clásicos, no podía pedir más", comentó en alguna ocasión al respecto Christian Martinoli.

EVG