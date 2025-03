David Faitelson acusa violencia sexual en su contra y asegura que una persona lo tocó (VIDEO)

El periodista David Faitelson fue agredido al finalizar el partido entre Chivas y América por la Concachampions. El comunicador de TUDN señaló que un aficionado le lanzó un vaso de cerveza y otro lo tocó sin su consentimiento, siendo una “agresión sexual”.

“Me tiran un vaso, supongo yo que es de cerveza, y me pega en la cara. Y lo que son las cosas: un aficionado del América se quita una sudadera blanca, me la da para que me limpie”, dijo el analista sobre la agresión con la bebida.

En redes sociales se puede encontrar el video del momento en donde David Faitelson es mojado por la cerveza y en otro metraje revela que fue tocado en sus piernas por una persona que metió todo el brazo dentro de su ropa.

David Failtelson cuenta su agresión tras el Chivas vs América

“Lo más penoso… fue en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual. Una persona metió todo su brazo, su mano, entre mis piernas, y empujó hacia arriba; y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme”, señala sobre la agresión sexual.

Para David Faitelson no fue sencillo hablar de lo sucedido, pues dijo que se trata de algo que “es un tema que me apena muchísimo que suceda”, el periodista recibió dos ataques dentro del Estadio AKRON, casa de las Chivas.

No es la primera vez que en el estadio del Club Deportivo Guadalajara suceden cosas de este tipo, pues la violencia ha estado presente varias ocasiones, recientemente hubo un aficionado apuñalado, se trato de un seguidor del Atlas, luego de un Clásico Tapatío.

Sobre los hechos violentos en el estadio de Chivas, David Faitelson señaló que se debe tener más seguridad, pues recordó que el Estadio AKRON es un inmueble que será mundialista el próximo año.

“Es momento que los tres estadios que van a ser sede del mundial entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista tenga que atravesar por una zona donde están los aficionados, después de un partido de futbol caliente, como el de anoche, hay que buscar las maneras de mejorar los estadios”, añadió Faitelson.

