Pumas anuncia la salida de Piero Quispe y este es el flamante delantero que llegará al equipo

Pumas logró darle salida a Piero Quispe del equipo y con esto liberan una plaza de No Formado en México (NFM) para poder concretar el fichaje de su nuevo delantero, el cual será anunciado en las próximas horas.

Con la llegada de Pedro Vite, Álvaro Angulo, Keylor Navas y Aaron Ramsey, los Universitarios ocuparon todas sus plazas de NFM; es por eso que necesitaban darle salida a algún extranjero para poder fichar al ariete que tienen en mente.

Con información de Récord, la directiva de los auriazules, comandada por Eduardo Saracho, quien es el director deportivo, y Efraín Juárez, tiene en su lista de deseos a delanteros como Andrea Belotti, Paco Alcácer y Divock Origi, pero estaban esperando al cierre del mercado de fichajes para ver qué jugadores no entran en los planes de su club.

Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón.



Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto.✨#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/GrrXP8AVxo — PUMAS (@PumasMX) September 2, 2025

¿A qué equipo llegará Piero Quispe después de su salida de Pumas?

Después de un año y medio con los Pumas, Piero Quispe le dice adiós a la institución Universitaria y su nuevo equipo está hasta el otro lado del mundo porque será nuevo jugador del Sydney FC de Australia, aunque llega cedido desde los Universitarios.

Durante su estadía en el Club Universidad, el mediocampista peruano disputó 71 partidos con la camiseta de los auriazules, consiguiendo cinco goles y cuatro asistencias, pero su bajo rendimiento generó su salida de los Pumas.

Parece que este será el último jugador que saldrá del equipo dirigido por Efraín Juárez y solo esperan la llegada de su nuevo delantero para que se una a Guillermo Martínez y José Juan Macías como los arietes del conjunto capitalino.

We have signed 24-year-old Peruvian international Piero Quispe on loan from @PumasMX for the 2025/26 season ✍️



Welcome to Sydney FC, Piero 🤝#WeAreSydney — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

¿Cuál será el siguiente partido de los Pumas en la Liga MX?

Después de su victoria ante el Atlas 1-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con gol de Aaron Ramsey, los Pumas tendrán dos semanas de descanso, por la Fecha FIFA, para preparar su partido de la Jornada 8 del Apertura 2025.

Los Universitarios visitarán la costa del Pacífico para enfrentarse ante el Mazatlán en la cancha del Estadio El Encanto el próximo viernes 12 de septiembre, en busca de sumar su tercera victoria de la temporada.

El partido ante los Cañoneros será una oportunidad muy importante para que los pupilos de Efraín Juárez sigan sumando confianza, ya que en la siguiente fecha de la Liga MX tendrán que recibir a los Tigres, uno de los equipos más fuertes del certamen.

DCO