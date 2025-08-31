Aficionado de Pumas se mete a la cancha de CU y se echa un Goya en pleno aguacero (VIDEO)

Los Pumas consiguieron su segunda victoria del Apertura 2025 y la afición que se dio cita en el Estadio Olímpico Universitario se llevó una gran alegría, con el encuentro ganado por su equipo y el primer gol de Aaron Ramsey con la camiseta auriazul.

Cuando el partido llegó a su fin y los jugadores se fueron a los vestidores, un fanático saltó de su butaca e invadió la cancha de Ciudad Universitaria cuando la lluvia arreciaba al sur de la Ciudad de México. Esta persona se ubicó en el medio campo y organizó un Goya con toda la afición.

En el video que circula en redes sociales se puede ver al fanático de los Pumas correr por toda la cancha mientras caía un aguacero. Después de terminar el Goya, corre y se lanza de panza hacia un charco y al final salió como si nada de la cancha para volver a la grada.

Por su parte, otros tres fanáticos también saltaron al campo de juego como si nada, para tomarse una foto en la cancha de Ciudad Universitaria; después de estar unos segundos en el rectángulo verde, volvieron a la grada y festejaron con los demás este logro.

Pumas le da una alegría a todos sus aficionados

Desde que inició el Apertura 2025, los Pumas solo tenían una victoria, la cual fue ante el Querétaro por marcador de 2-0 y fue el encuentro en el que Keylor Navas realizó su debut como el nuevo arquero de los auriazules.

Después de ese encuentro ante los Gallos Blancos, el equipo de Efraín Juárez igualó el marcador en tres compromisos seguidos, ante Necaxa, Toluca y Puebla, pero en la Jornada 7 de la Liga MX los Universitarios lograron su segunda victoria del certamen.

El conjunto capitalino logra darle una alegría a su afición en el torneo y llegan a nueve unidades, cosecha de dos victorias, tres empates y dos derrotas; actualmente se encuentran en la décima posición y en puestos de play-in.

¿Cuál es el siguiente partido de los Pumas en la Liga MX?

Parece que los Pumas, con esta victoria, podrían sumar confianza para lo que resta de la temporada y seguir escalando posiciones en busca de estar en los lugares de liguilla directa.

Después de la victoria ante el Atlas, el conjunto auriazul tendrá un descanso por la Fecha FIFA y regresará a la actividad hasta el viernes 12 de septiembre, cuando visite al Mazatlán en la cancha del Estadio El Encanto.

Será un compromiso importante para los Pumas, para que puedan seguir sumando confianza de cara a lo que viene para ellos, ya que después de visitar Mazatlán, en la fecha que sigue se medirán ante los Tigres.

DCO