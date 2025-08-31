Así fue el tan esperado debut de José Juan Macías con los Pumas en el Olímpico Universitario ante Atlas

Los Pumas realizaron un gran mercado de fichajes para este Apertura 2025 y una de sus incorporaciones fue el delantero José Juan Macías, quien anunció su retiro del futbol profesional a principios del 2025, pero decidió regresar al máximo circuito con los auriazules.

Durante el partido ante el Atlas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Efraín Juárez decidió darle la oportunidad a J. J. Macías de debutar con su nuevo equipo y el ariete mexicano dejó buenas sensaciones en la que será su nueva casa durante el torneo 2025-2026.

José Juan Macías dejó buenas sensaciones en su primer partido con la institución del Pedregal; el mexicano disputó 23 minutos del encuentro y casi anota su primer gol con los Universitarios. J. J. Macías aprovechó un balón solitario en el área para sacar un disparo de media vuelta, pero que terminó impactando en la figura de Camilo Vargas al 71′ de juego.

¿Cuándo fue el último partido oficial de José Juan Macías?

El último equipo en el que jugó José Juan Macías en la Liga MX antes de debutar con los Pumas fue Santos Laguna y, después de seis partidos con los de Torreón, Coahuila, decidió dejar la Comarca para retirarse un tiempo del futbol profesional.

El delantero mexicano no disputaba un encuentro oficial en el máximo circuito del futbol mexicano desde el 20 de enero de 2025, cuando disputó 12 minutos en la derrota de los Guerreros 2-1 a manos del Pachuca, pero él fue el autor del único tanto de Santos, el cual fue de penal.

Poco más de siete meses después, José Juan Macías volvió a las canchas de la Liga MX y el delantero de 25 años está en busca de volver al nivel con el que alguna vez se le vio con el Club León, esperando que en esta ocasión las lesiones dejen que muestre su calidad como atacante.

¿Cuándo será el siguiente partido de José Juan Macías con los Pumas?

Los Pumas por fin respiraron después de la victoria sobre el Atlas por marcador de 1-0 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; ahora tendrán un pequeño descanso por la Fecha FIFA de septiembre para preparar el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025.

Los auriazules tendrán un encuentro a modo para conseguir otros tres puntos en el torneo local; los pupilos de Efraín Juárez visitarán la costa del Pacífico para enfrentarse ante el Mazatlán en la cancha del Estadio El Encanto.

El compromiso ante los Cañoneros se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025 y el balón rodará en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podríamos ver el segundo encuentro de José Juan Macías con los Pumas.

