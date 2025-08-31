Pumas logra su segunda victoria del Apertura 2025 al vencer al Atlas con gol de Aaron Ramsey

Los Pumas abrieron las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir al Atlas y disputar los tres puntos de la Jornada 7 del Apertura 2025; al final, los auriazules consiguieron una anotación en el tiempo de compensación y logran llevarse la victoria por marcador 1-0.

Los 90 minutos del partido tuvieron un dominio absoluto por parte de los Universitarios, pero sin tener claridad al momento de definir frente a la portería de Camilo Vargas, ya que consiguieron 19 tiros durante todo el partido.

La primera gran oportunidad se dio al minuto 7 de tiempo corrido, cuando a Guillermo Martínez se le presentó la oportunidad más clara del primer tiempo, pero el mal momento que atraviesa el delantero mexicano pasó factura, pues terminó mandando la pelota por un costado del arco al no poder rematar con fuerza la pelota.

¡¿Cómo vas a fallar eso?! 😱 Tremendo error del "Memote" Martínez 😨#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Yo8gOVWd2H — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2025

Durante el primero tiempo, los pupilos de Efraín Juárez sufrieron en dos ocasiones, por dos goles anulados por el VAR, uno fue de Guillermo Martínez y el otro fue por parte del nuevo jugador de los auriazules Alan Medina, el mediocampista se estrenaba con los Pumas, pero el árbitro le quitó esa felicidad.

El encuentro siguió su marcha en la cancha de Ciudad Universitaria, pero el invitado más esperado no se hacía presente en el partido entre los Pumas y el Atlas. La afición esperó hasta el tiempo de compensación para celebrar una anotación.

En el segundo tiempo, la tónica del partido siguió siendo la misma, los locales buscando la manera de hacerle daño al arco de Camilo Vargas y los visitantes esperando en su campo a tener la pelota para buscar abrir el marcador con algún contragolpe al marco de Keylor Navas.

¡Penal para Pumas!... ANULADO por posición adelantada en el inicio de la jugada ❌😩 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lFivBaFsA6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2025

Al minuto 61 de juego, Pedro Vite recibió una patada a la altura de las costillas dentro del área que fue revisada por el árbitro central en el monitor del VAR que se encuentra en la cancha; al final, la decisión del silbante fue que sí existía un contacto, pero antes se presentó un fuera de juego por parte de Álvaro Angulo en la banda izquierda del campo.

En la parte complementaria, José Juan Macías realizó su debut con los Pumas y dejó buenas sensaciones en el campo de juego. El delantero mexicano encontró su primera oportunidad de gol al minuto 70 de tiempo corrido, cuando el balón quedó botando en el área y de media vuelta sacó un disparo a escasos metros de la portería, pero Camilo Vargas logró atajar de buena forma.

¡GOOOOL DE PUMAS! 🔥⚽



Debut de ensueño de Aaron Ramsey, se estrena con Pumas y anota el primero al 92 😀 #LigaMX #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/ryZYtgMkeN — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 1, 2025

El reloj seguía consumiendo los minutos y no se veía de dónde podría llegar el gol de alguna de las escuadras. La lluvia se hizo presente, esperando que no se suspendiera el partido, pero fue en el tiempo de compensación donde apareció el flamante refuerzo de los Pumas, Aaron Ramsey.

El mediocampista galés entró para el segundo tiempo en el Olímpico Universitario; en un tiro de esquina logró perder la marca de la defensa rival y quedó enfrente de la portería rival. Ramsey remató a boca de jarro para mandar la esférica al fondo de la red al 92′ de tiempo corrido.

Al final, los Pumas consiguieron su segunda victoria del Apertura 2025 y llegan a nueve unidades para colocarse en la décima posición de la tabla general; por su parte, el Atlas se queda con cinco unidades y está en el décimo quinto puesto de la Liga MX.

DCO