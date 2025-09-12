Conoce el torneo Future Stars, que reúne a las jóvenes promesas del tenis mexicano en el GDL Open AKRON

El torneo Future Stars inició como un plan a mediano y largo plazo en donde se busca desarrollar a los talentos mexicanos; es por eso que este viernes comenzó el torneo, que se realiza en el marco del Guadalajara Open AKRON 2025 y que reúne a las mejores jóvenes raquetas del país.

El cuadro principal está conformado por seis jugadoras de 12 años y menores que anteriormente fueron elegidas para ser parte del certamen que se juega en el Centro Panamericano de Tenis. Esta iniciativa es creada por parte de GS Sports Management, empresa organizadora del GDL Open AKRON, y el Mouratoglou Tennis Center en Guadalajara, el cual dirige Luis Enrique “Araña” Herrera.

Con la experiencia de la ‘Araña’ Herrera, las jóvenes tenistas tienen la oportunidad de estar cerca de una figura del tenis como lo fue el mexicano, asistiendo a torneos grandes del circuito ATP y formando parte del top 50 de la clasificación en 1992.

La gran final del torneo se juega en el Grandstand del GDL Open AKRON. ı Foto: Cortesía GDL Open

“La idea que siempre han tenido los Gustavos Santoscoy y GS no solo es hacer torneos, sino empezar el desarrollo, por eso tienen esta alianza con Mouratoglou Academy, me traen a mí y la idea es que podamos en algún futuro realmente ayudar y producir jugadores de primer nivel para que estén jugando estos torneos”, como el GDL Open AKRON, expresó la “Araña” Herrera.

El torneo para menores inició con el pie derecho este viernes. En el primer partido, Sonia Tanus venció a Sofia Guillen en sets seguidos y dejó parciales de 6-2 y 6-0, y en la cancha continua, Valeria Gutiérrez dejó en el camino a Natalia Sánchez, quien lamentablemente tuvo que abandonar el partido por una molestia en la pierna izquierda cuando el partido estaba 1-6, 6-2 y 1-0.

Platicamos con Valeria Gutiérrez, una de las tenistas participantes, y nos expresó su sentir sobre jugar en las canchas del Guadalajara Open AKRON, como toda una profesional.

“Es una experiencia muy padre; aparte hay gente viendo, hay boleros, hay árbitros más profesionales y se siente como más padre, te sientes importante. Estaba sonriendo mucho, porque pues no me importaba ganar o perder, pero estaba muy feliz de tener esta experiencia”, comentó la joven tenista mexicana.

El torneo reúne a las tres mejores de México y las tres mejores de Jalisco. ı Foto: Cortesía GDL Open

Dentro del torneo están las tres mejores tenistas de México y las tres mejores raquetas de Jalisco, explicó la ‘Araña’ Herrera. Las participantes están divididas en dos grupos de tres atletas; todo iniciará con un round robin y la mejor de cada sector disputará la final el domingo en el Grandstand del Centro Panamericano de Tenis.

Otra de las misiones de este torneo es que las pequeñas jugadoras se sientan, disfruten y vivan lo que es ser una tenista profesional, que sea un gran motivo para que continúen con su sueño y en unos cuatro o seis años más vuelvan al Guadalajara Open AKRON, pero en el cuadro principal del certamen.

“Ellas están felices, es una gran experiencia, están empezando y ahora que pueden jugar en ese tipo de canchas como las profesionales, están muy emocionadas. La idea es que entre 4 y 6 años, que es un mediano-largo plazo, podamos pensar en que empiecen los resultados”, dijo Luis Enrique Herrera.

DCO