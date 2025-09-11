Victoria Jiménez Kasintseva sorprende y elimina a la segunda sembrada del Guadalajara Open AKRON 2025

Victoria Jiménez Kasintseva consiguió una dura victoria ante la segunda sembrada del torneo, Veronika Kudermetova, a quien venció en sets seguidos por parciales de 6-4 y 6-2 para instalarse en los cuartos de final del Guadalajara Open AKRON 2025 y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

La tenista nacida en Andorra sufrió durante las dos mangas ante la número 26 del mundo, pues el saque de la rusa es potente y con el mismo consiguió varios aces durante el encuentro.

El camino hasta los cuartos de final no ha sido fácil para Jiménez Kasintseva, pues la raqueta de 20 años llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación y con esta victoria se perfila para ser una de las favoritas al título, pues ya eliminó a la segunda mejor raqueta de la competencia.

Jiménez Kasintseva logró 73 por ciento de puntos ganados con su primer servicio, cuatro de cuatro puntos de quiebre salvado y un total de 70 puntos para eliminar a Kudermetova de la competencia.

Lo impresionante de este encuentro fue que era la primera vez que ambas tenistas se veían en la cancha, además de que la ganadora es la número 123 del ranking WTA, mientras que la perdedora se encuentra en el vigésimo sexto puesto de este listado.

El siguiente compromiso de la atleta de Andorra será ante la ganadora del partido entre la colombiana Camila Osorio, octava sembrada de la competencia, y la joven estadounidense de 17 años Iva Jovic, quien de igual manera es una estrella en bruto.

Gracias a esta victoria, Victoria Jiménez Kasintseva sigue acumulando puntos importantes para su causa en el ranking WTA; por estar en los cuartos de final, la tenista de 20 años adjudica 28 puntos en el listado de raquetas y 28 mil 695 dólares.

Cabe recalcar que la nacida en Andorra tiene una gran marca en sus últimos diez partidos, en donde acumula siete victorias y dos derrotas; una de sus caídas fue en el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON, donde hizo pareja con Nikola Bartunkova, quien también se encuentra en cuartos de final de singles.

Por su parte, Veronika Kudermetova no ha tenido un gran desempeño en sus últimos dos torneos, pues en Guadalajara cayó en segunda ronda y en el US Open se fue eliminada en la ronda de 128 raquetas.

DCO