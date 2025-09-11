Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi avanzan a los octavos de final en el torneo de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025

Inicio el cuarto día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025, con la victoria de la mexicana Giuliana Olmos y su pareja Aldila Sutjiadi sobre su compatriota Fernanda Contreras y la canadiense Rebecca Marino por parciales de 5-7 y 2-6.

Olmos, de 32 años, es una especialista en la modalidad de dobles y actualmente tiene siete trofeos en su vitrina personal, y uno de esos lo consiguió en el Abierto de Acapulco en 2020 junto a Desirae Krawczyk, venciendo en dos sets a la pareja conformada por Kateryna Bondarenko y Sharon Fichman.

El encuentro entre las mexicanas estaba programado para jugarse desde el martes 9 de septiembre, pero la lluvia que se presentó durante esos días en el Centro Panamericano de Tenis obligó a la suspensión del compromiso.

Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi consiguieron un ace, 67 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y salvar cuatro de seis puntos de quiebre durante las dos mangas que duró el encuentro ante Contreras y Marino.

Las siguientes rivales de la pareja mexicana e indonesia serán la dupla conformada por la raqueta estadounidense Alana Smith y la checa Darja Vidmanova, por un boleto a las semifinales del Guadalajara Open AKRON.

Cabe recalcar que Olmos y Sutjiadi son la segunda pareja sembrada del torneo, así que son de las duplas favoritas para llevarse el trofeo en esta edición del torneo.

Después del partido, Fernanda Contreras estuvo en conferencia de prensa, donde habló sobre el partido y le mandó buenas vibras a Giuliana Olmos de cara a lo que viene para ella y su pareja en el torneo de dobles.

“Estuvo muy emocionante estar acá; ya llevamos tres días tratando de jugar y por fin se pudo. Qué mala onda que nos tocó en contra a las dos mexicanas. Pero estuvo muy bueno el partido, Giuliana y Aldila jugaron muy bien, les deseo toda la suerte, ojalá se lleven el torneo y le quiero dar las gracias a mi compañera Rebecca Marino por jugar conmigo”, expresó la tenista mexicana tras su derrota.

Si Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi quieren llegar a la gran final del torneo de dobles, aún tienen que ganar dos encuentros; el partido por el título se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre.

DCO