¡Trágico! Jugador muere en pleno partido después de desplomarse en la cancha (VIDEO)

El argentino Esteban César Racca, jugador de rugby, murió en pleno partido a los 41 años de edad durante el encuentro entre Old King Club (equipo en el que jugaba) y Jabalíes Rugby Club.

Racca se desplomó y de inmediato acudieron en su auxilio los equipos de emergencia. Sin embargo, el argentino no recuperó los signos vitales en los intentos por reanimarlo.

El desafortunado deceso de Esteban César Racca ocurrió en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay, donde se llevó a cabo el duelo entre Old King Club y Jabalíes Rugby Club.

¿De qué murió el jugador Esteban César Racca?

Pablo Lemir, forense, indicó que la causa de la muerte de Esteban Cesar Racca fue un traumatismo craneoncefálico cerrado debido a un golpe en su cabeza.

Este impacto pudo haber ocurrido minutos antes de que el jugador argentino se desplomara en la cancha.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido. La causa del fallecimiento será confirmada por las autoridades médicas competentes una vez que se cuente con la información oficial y con la autorización de la familia”, había señalado previamente la Unión Rugby del Paraguay mediante un comunicado.

Solidaridad tras la muerte de Esteban César Racca

Después de darse a conocer la muerte de Esteban César Racca, la Unión de Rugby del Paraguay lamentó el hecho y mandó sus condolencias a los familiares y gente más cercana del exjugador del Old King Club.

“Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca, integrante del Old King Club, ocurrido durante el partido disputado en fecha 14 de septiembre en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay”, indicó al respecto la Unión de Rugby del Paraguay.

“En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby”, se lee también en el comunicado.

