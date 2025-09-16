Se viene la revancha Canelo Álvarez vs Terence Crawford; el estadounidense revela los detalles

Habrá revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford por el campeonato mundial indiscutido de las 168 libras, pues así lo reveló el reportero de ESPN, John Sutcliffe, quien charló con el boxeador estadounidense, quien comentó sobre la posibilidad de una segunda pelea con el mexicano.

Durante el Monday Night Football de la NFL entre Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers, John Sutcliffe tuvo una breve charla con Crawford, el flamante nuevo campeón de peso supermedio de las 168 libras, quien al ser cuestionado si enfrentará de nuevo al Canelo dijo: “No lo sé, ya lo veremos”.

“No lo sé. Voy a hablar con mi equipo, tengo dos días (como campeón), está fresca la pelea, voy a ir a casa, relajarme y disfrutar de mi victoria”, dijo Bud Crawford sobre sus planes a corto plazo, luego de vencer al Canelo en un combate de 12 rounds en Las Vegas.

Revancha Canelo vs Crawford sería en Arabia Saudita

Por su parte, John Sutcliffe reveló que sí habrá revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, aunque comentó que la intención es llevar la pelea a Arabia Saudita, país de donde es Riyadh Season, la empresa con la que está trabajando el mexicano.

“Me enteré que va haber revancha, hay mucho dinero por ganar, pero la quieren llevar a Arabia. Es decir, revancha en Arabia Saudita, el problema es ponerse de acuerdo a qué hora sería, a qué hora estarían peleando, en la mañana, si sería Prime time o no en estados unidos, habrá revancha”, dijo.

Antes de Crawford, el Canelo se midió ante el cubano William Scull en Arabia Saudita, en la unificación del título mundial de peso supermediano. La pelea fue en la madrugada hora local, para que el público mexicano y de Estados Unidos pudieran ver la pelea en la hora en la que normalmente lo hacen.

Crawford ganó ante el Canelo por decisión unánime

El Allegiant Stadium de Las Vegas vio una pelea de gran nivel técnico, en donde de manera histórica el estadounidense Terence Crawford ganó su tercer título mundial indiscutido en la era de los cuatro cinturones, al ser el nuevo rey de los supermedios tras vencer por decisión unánime al Canelo Álvarez.

“Me siento bien. Primero que nada gracias a la gente que vino a apoyarme como siempre y decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, porque tengo a mi familia, en lo profesional hice muchas cosas, todo mi respeto para Crawford, aquí estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”, dijo Canelo Álvarez.

