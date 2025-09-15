Así fue la escandalosa fiesta de Canelo Álvarez tras su derrota con Crawford (VIDEO)

El Canelo Álvarez perdió el sábado por la noche en Las Vegas su combate ante Terence Crawford, pero la derrota no privó al boxeador mexicano se salir de fiesta, dejando claro que incluso en las caídas se puede celebrar.

En redes sociales circulan videos del Canelo, junto a su esposa, Fernanda Gómez, festejando en lo que parece ser un club de Las Vegas. El peleador nacido en Guadalajara estaba cantando canciones del regional mexicano.

El Canelo Álvarez tomó un micrófono y cantó a todo pulmón, y con mucho sentimiento, la canción “Quisiera saber“, tema insignia del regional que han interpretado artistas de la talla de Vicente Fernández y recientemente de Carin Leon.

Además del Canelo y su esposa, en el lugar estaba uno de sus hermanos, así como el actor y cantante Diego Boneta. Algo que mencionó Saúl Álvarez en el ring después de la pelea fue que estaba contento de lo que había hecho y que por el simple hecho de haber logrado todo lo que tiene en su carrera ya era un ganador.

Canelo Álvarez perdió todos sus cinturones de peso supermedio (CMB, OMB, AMB y FIB) ante el estadounidense Terence Crawford, quien se convirtió en el nuevo rey absoluto de las 168 libras.

Canelo Álvarez y su mensaje tras perder ante Crawford

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez aseguró que una derrota no lo define inmediatamente después de caer a manos del estadounidense Terence Crawford por decisión unánime en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané. Entrené muy bien todo mi respeto para Crawford“, aseguró el tapatío arriba del ring del estadio de los Raiders de la NFL, donde reconoció la superioridad de Bud.

Canelo couldn't believe his life 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

“Me siento grande y fuerte, él fue un gran peleador y le doy el crédito, pero me siento bien y fuerte”, resaltó el Canelo Álvarez después de sufrir su primera derrota en tres años frente a un Terence Crawford que sigue sin conocer la derrota.

A pesar del dolor que le dejó la derrota ante Terence Crawford, Canelo Álvarez le mandó un mensaje de agradecimiento a todo el público mexicano que pelea a pelea le muestra su incondicional apoyo. “Me sentí listo. Quiero darle las gracias a toda la gente que vino aquí a apoyarme, como siempre, muchísimas gracias”, señaló el pugilista tapatío.

