Canelo Álvarez y todas las dolorosas derrotas que ha sufrido en su carrera como boxeador

Saúl ‘Canelo’ Álvarez acaba de ser derrotado por Terence Crawford después de 12 rounds en el Allegiant Stadium y perder todos sus cinturones del peso supermediano. El boxeador mexicano suma su tercera derrota en su carrera profesional.

La primera derrota que sufrió como pugilista fue el 14 de septiembre del 2013, cuando en el icónico MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el estadounidense Floyd Mayweather Jr. venció por decisión al oriundo de Guadalajara, Jalisco.

El boxeador mexicano continuó con un gran paso en el boxeo, pero fue el 7 de mayo de 2022 cuando sufrió su segunda derrota en su carrera; fue a manos de Dmitry Bivol en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Una vez más, el ‘Canelo’ Álvarez cayó por decisión unánime por 115-113 y dejó ir el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

La tercera caída llegó en este 2025 al perder, nuevamente por decisión unánime ante Crawford, quien se mostró con mayor nivel y una grandiosa fuerza en el Allegiant Stadium para ser el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

¿Cuántas victorias y derrotas tiene el Canelo Álvarez en su carrera?

A escasos días de que en México se celebre el 15 de septiembre, el ‘Canelo’ Álvarez fue humillado en el cuadrilátero del Allegiant Stadium por Terence Crawford, quien se subió al ring con la única misión de ser el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

El pugilista mexicano mostró un buen nivel arriba del cuadrilátero, pero la intensidad y el buen jab del estadounidense fueron fulminantes en varios golpes que conectó Crawford al rostro del jalisciense.

Actualmente, el ‘Canelo’ Álvarez tiene una marca de 63 victorias, 39 por la vía del nocaut y 24 en decisión, y acumula tres derrotas en su carrera, ante Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y ahora Terence Crawford.

‼️ GREATNESS WITNESSED ‼️



Terence Crawford BEATS Canelo Alvarez by unanimous decision to win the Ring and undisputed super-middleweight world titles 🌎👑#CaneloCrawford on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/j4KaDrPDxl — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Terence Crawford aumenta su récord de victorias ante el Canelo Álvarez

Terence Crawford es uno de los mejores pugilistas del mundo y lo demostró esta noche venciendo a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime después de 12 rounds y con esta victoria sigue aumentando su récord perfecto como profesional.

Su primera pelea y victoria fue ante su compatriota Brian Cummings en 2008, cuando ganó por nocaut en el Athletic Club de Denver, Colorado, y su última pelea fue ante el boxeador mexicano, llegando a 41 victorias y 0 derrotas como profesional.

El estadounidense ha derrotado a pugilistas compatriotas, mexicanos, puertorriqueños, chilenos, rusos, cubanos, canadienses, ucranianos y hasta uzbekos, y a todos los ha vencido, ya sea por decisión unánime o nocaut, manteniendo su marca de derrotas en cero.

