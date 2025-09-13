Canelo Álvarez vs Terence Crawford; ¿Por qué el mexicano ya no utiliza sus carísimos tenis Dolce & Gabbana?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez salió a todas las conferencias de prensa previas a su pelea contra Terence Crawford sin sus exclusivos tenis de la marca Dolce & Gabbana, los cuales fueron la sensación desde la primera vez que los usó en público.

Esto se deba que el boxeador tapatío se convirtió en nuevo embajador de la exclusiva marca Amiri en abril de este año. La propia empresa estadounidense anunció en sus redes sociales el acuerdo al que llegó con el nacido en Guadalajara.

El Canelo venció a John Ryder vistiendo Dolce&Gabbana. La casa de moda diseño 4 conjuntos personalizados para el mexicano, incluyendo, un pijama, unos tenis Portofino, un poncho y un pantalón de boxeo con terciopelo verde.

“Amiri se enorgullece de anunciar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como su nuevo Embajador Global de Marca. Ícono mundial del boxeo, Álvarez es el primer boxeador en la historia en ser nombrado campeón mundial indiscutible de peso supermediano, un logro que le ha valido a la industria el título de ‘La Cara del Boxeo‘”, anunció la marca en sus redes sociales.

¿Qué paso con Dolce & Gabbana y el Canelo Álvarez?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tenía una estrecha relación con la marca Dolce & Gabbana desde el 2018. Durante estos últimos años el mexicano vistió las prendas y calzado de la empresa italiana en todas sus peleas.

Además asistió a eventos de gran magnitud como la Semana de la Moda en Milán, Italia, y le diseñaron atuendos exclusivos para el pugilista jalisciense, como los conjuntos de seda que utilizaba en sus viajes y previo a sus peleas.

Sin embargo, después de siete años, la conexión entre el boxeador azteca y Dolce & Gabbana llegó a su fin, es por eso que el ‘Canelo’ Álvarez decidió asistir a Los Ángeles, California para llegar a un acuerdo con Amiri, y ser el nuevo embajador de la marca estadounidense.

¿Cuánto ganará el Canelo Álvarez por su pelea contra Terence Crawford?

De acuerdo con información de medios especializados, el Canelo Álvarez firmó un contrato multipeleas con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, con una bolsa total, según estimaciones, de más de 400 millones de dólares por cuatro o cinco combates, lo que significa que por pelea el pago sería de 80 y 100 millones de dólares.

Sin embargo, una de las conferencias previas al combate de voz del propio Turki Al-Sheikh se dijo que el contrato que tiene con el Canelo es superior a los 100 millones de dólares, al menos para enfrentar a Crawford. “No, te equivocaste de número. El contrato entre nosotros y Canelo es más que eso”.

