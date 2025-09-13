Canelo vs Crawford; ¿Por qué nadie cantará el Himno Nacional de México antes de la pelea?

Nadie cantará el Himno de México antes de la pelea entre Canelo y Crawford.

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford no contará con ningún cantante que interprete el Himno Nacional de México, pues el mismo no se tocará en los momentos previos al combate en el Allegiant Stadium de Las Vegas, contrario a lo que ha ocurrido desde hace tiempo en las peleas del tapatío.

Diversos medios reportan que esta situación se debe a que Netflix, plataforma que transmitirá en exclusiva el pleito, no quiso que se llevará a cabo la tradicional ceremonia de himnos antes del mismo.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, retuiteó en X una publicación de Fernanda Familiar en la que la periodista dio a conocer este increíble hecho y aseguró que “es impensable que Netflix tome una decisión así”.

¿Quién iba a cantar el Himno de México antes de la pelea entre Canelo y Crawford?

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, señaló en sus redes sociales que Fey había sido la elegida para interpretar el Himno Nacional de México antes de la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en #CaneloCrawford”, escribió el citado reportero en su cuenta de X.

Sin embargo, Fey no podrá unirse a Majo Aguilar, Mijares, Carín León y Danna Paola, algunos de los cantantes que han interpretado el Himno Nacional de México previo a una pelea de México.

La decisión de Netflix de omitir la ceremonia de himnos es inesperada para varios aficionados que estaban ansiosos por saber qué artista entonaría el himno los minutos antes del combate en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Quién saldrá con Canelo al ring antes de su pelea contra Crawford?

El ‘Canelo’ Álvarez tampoco saldrá al ring acompañado de nadie previo a su pelea contra Terence Crawford, algo que el tapatío dio a conocer en la víspera del combate en el Allegiant Stadium.

“Este sábado sólo vamos a caminar mi equipo y yo, porque este momento lo hemos esperado toda mi carrera, quiere que seamos solo yo y mi equipo”, comentó al respecto el pugilista tapatío en conferencia de prensa.

El ‘Canelo’ Álvarez enfrenta a Terence Crawford en su segunda pelea del 2025 luego de que en mayo se impuso por decisión unánime al cubano William Scull en un combate que se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita.

