Canelo Álvarez enamora y complace a la afición bailando un cumbión previo a su pelea ante Crawford (VIDEO)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está listo para subirse al ring para pelear ante Terence Crawford, pues después del último cara a cara ante el estadounidense deleitó con unos tremendos pasos de baile a toda la afición que se dio cita en el T-Mobile Arena, demostrando que tiene confianza para llevarse la victoria.

Después de tomarse algunas fotos con sus cinturones, en el recinto comenzó a sonar la canción de “Llorar” de la agrupación Los Socios del Ritmo, y el pugilista mexicano no desaprovechó la oportunidad para sacar los prohibidos enfrente de toda la fanaticada.

Las personas que estaban en el lugar comenzaron a grabar el momento y ovacionar al boxeador mexicano por su baile; al final, el ‘Canelo’ Álvarez mostró una sonrisa de oreja a oreja y se fue muy feliz de la conferencia por todo el apoyo recibido por sus paisanos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla, pues estamos a tan solo horas de presenciar la segunda pelea del ‘Canelo’ Álvarez en este 2025 ante Terence Crawford y la transmisión será a través de la plataforma de streaming Netflix.

La aplicación tiene programado iniciar su transmisión en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y con la cartelera que hay para este evento, el enfrentamiento entre el pugilista mexicano y el boxeador estadounidense podría iniciar en punto de las 21:00 horas.

El mexicano está en busca de volver a llevarse la corona indiscutible en las 168 libras, pues ante William Scull lo puso en juego, pero el cubano no consiguió quitarle el cetro al campeón mexicano.

Estos son los cinturones que recibirá el ganador de la pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Tanto el mexicano como el estadounidense estarán boxeando por ser el campeón indiscutible de peso supermediano, aunque, además de los cinturones por parte de las asociaciones y consejos, el ganador podrá ponerse una faja de “The Ring” y el campeonato “Tlaxcala II”.

El cinturón que lleva el nombre de un estado de la República Mexicana fue presentado por Mauricio Sulaimán como “Los 4 Grandes Señoríos”, el cual fue realizado por artesanos tlaxcaltecas y tiene 70 piezas de talavera, además de detalles que hacen referencia al mural de Cacaxtla.

Por su parte, con información de Rick Reno, CEO de la revista “The Ring”, la otra faja, la cual fue creada para este combate, es un diseño exclusivo del cinturón de la legendaria revista, que tiene un costo de 188 mil dólares.

