Marco Verde derrota con increíble nocaut a Sona Akale y sigue invicto (VIDEO)

Marco Verde ganó su tercera pelea como profesional al derrotar por nocaut técnico a Sona Akale.

El mexicano Marco Verde derrotó por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una de las peleas preliminares de la cartelera encabezada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

El pugilista mazatleco se fue al ataque desde el inicio del combate pactado a seis rounds sobre un Sona Akale que de última hora se convirtió en su rival, pues su contrincante original era el puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, quien quedó fuera a causa de una lesión.

Verde continues punishing Akale with clean shots and the ref calls the fight. Akale wasn’t a fan of the stoppage but Marco Verde moves onto 3-0 with 2 stoppages. 🥊#CaneloCrawford



Marco Verde logró el nocaut sobre Sona Akale en el cuarto round de la pelea en el Allegiant Stadium, luego de que el referí detuvo la pelea por exceso de castigo, lo que desató la molestia del pugilista estadounidense.

El nacido en Mazatlán se vio bien durante su pelea, pues fue preciso y tuvo pegada en los momentos más oportunos, lo que le permitió terminar la misma antes de tiempo.

Marco Verde sigue invicto como boxeador profesional

Marco Verde, medallista olímpico en los Juegos de París 2024, sigue con paso perfecto desde que debutó de manera profesional, pues acumula tres victorias en la misma cantidad de peleas.

El mazatleco se estrenó con un nocaut sobre el regiomontano Michel Polina en Riad, Arabia Saudita. Su segunda víctima fue el colombiano Cristian Montero, a quien se impuso por decisión unánime en un pleito efectuado en el Polideportivo Juan S Millán en Culiacán.

La victoria de este 13 de septiembre sobre Sona Akale coloca a Marco Verde como una de las cartas fuertes de México en el boxeo en los próximos años.

EVG