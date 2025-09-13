Guadalajara Open AKRON 2025: Estos son los increíbles partidos de este sábado 13 de septiembre

Llegó el sexto día de actividad en el Guadalajara Open AKRON 2025 y este sábado 13 de septiembre se disputarán los dos encuentros de semifinales del torneo de singles y uno de dobles, para conocer a las finalistas de la competencia.

La actividad comenzará con el encuentro entre la dupla conformada por Irina Khromacheva y Nicole Melichar contra la pareja de Magali Kempen y Katarzyna Piter, en la cancha del Estadio AKRON.

El partido más llamativo de este viernes es entre dos de las sorpresas del torneo, pues Elsa Jacquemot se medirá ante Emiliana Arango por el pase a la gran final del Guadalajara Open AKRON.

Estos son los partidos del sábado 13 de septiembre

Toda la actividad de este sábado 13 de septiembre en el Guadalajara Open AKRON, iniciará con el segundo partido de semifinales del torneo de dobles, las dos parejas buscan su pase a la gran final, donde ya están esperando Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi.

Estadio AKRON

Irina Khromacheva y Nicole Melichar vs Magali Kempen y Katarzyna Piter - semifinal dobles

Elsa Jacquemot vs Emiliana Arango - semifinal singles

Nikola Bartunkova vs Iva Jovic - semifinal singles

Estos son todos los encuentros que los amantes del deporte blanco podrán disfrutar este sábado 13 de septiembre en el Guadalajara Open AKRON 2025, además de conocer a las dos finalistas que jugarán el domingo el encuentro por el título.

¿Cuándo será la final del Guadalajara Open AKRON?

La edición 2025 del Guadalajara Open AKRON inició el pasado 8 de septiembre, un día después de la final del US Open, la cual terminó ganando el tenista español Carlos Alcaraz en cuatro sets frente a Jannik Sinner.

Las 28 tenistas participantes tienen programado una semana completa por si llegan a estar en la gran final del certamen, la cual se celebrará el domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio AKRON en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

La actual mandamás del Guadalajara Open es la polaca Magdalena Frech, quien ya fue eliminada de la competencia en los cuartos de final, su verdugo fue la raqueta checa Nikola Bartunkova, atleta que llegó al cuadro principal gracias a un wild card.

DCO