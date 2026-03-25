¿Cómo llegar en transporte al Estadio Azteca para el México vs Portugal? Rutas, bloqueos, alternativas y más

El Estadio Azteca se abre este 28 de marzo con el México vs Portugal

Este sábado 28 de marzo se inaugura el remodelado Estadio Azteca con el México vs Portugal, partido en donde no habrá estacionamiento para los asistentes, pero en la CDMX habrán varias alternativas para que los aficionados lleguen al inmueble.

El gobierno capitalino, así como la Selección Mexicana de Futbol, compartieron en redes sociales rutas, planes y alternativas para llegar al Estadio Banorte. Cabe recalcar que no habrá acceso vehicular al estacionamiento para público y que hay cierre de vialidades desde las 6:00 horas, con bloqueo total en el perímetro del estado a las 13:00 horas y hasta 4 horas después del evento.

🏟️ ¡Atención afición! 🚫🚗 No habrá estacionamiento para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal por el operativo vehicular que se llevará a cabo en las inmediaciones del Estadio Azteca. El acceso estará restringido solo a residentes y vehículos autorizados; además, el… pic.twitter.com/MtDiYj2aKV — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 25, 2026

Accedo peatonal y solo con boleto

En cuanto al acceso peatonal, que es el único disponible para cualquier método de llegada, se tendrán dos entradas principales: Santa Úrsula o Av. del Imán: Puertas 3 y 8; CETRAM Huipulco o Calzada del Tlalpan: Acceso peatonal por Tlalpan. Cabe destacar que el acceso al inmueble y sus inmediaciones estará restringido para fans con boleto y para vecinos.

Transporte público con horario extendido

La forma más sencilla de llegar al Coloso de Santa Úrsula es por transporte público. El Metro, Metrobús y Tren Ligero tendrán horario extendido de servicio.

Las líneas 1, 2 y 9 del Metro trabajan hasta la 1 de la madrugada, lo mismo que la Línea 1 del Metrobús y la Línea 1 del Tren Ligero. En adición, se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad.

¡Incondicionales, ojo aquí! ⚠️🚨



Esto es lo que deben saber para llegar al México 🆚 Portugal en el @EstadioBanorte. Disfruten el partido sin contratiempos. ¡Tomen nota! 📝⚽️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/I0FFF8xIqq — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 25, 2026

Servicio Park & Ride

Además, como alternativa se habilitará el sistema Park & Ride, esto quiere decir, puntos remotos en donde puedes dejar tu coche y tomar un transporte directo al estadio. Los cinco puntos del Park & Ride son; Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco y Plaza Carso.

Auditorio

Santa Fe

Six Flags

Xochimilco

Plaza Carso

Servicio Ride

El Servio Ride es una modalidad en donde hay 7 puntos turísticos desde los que podrás tomar un transporte para llegar al Estadio Banorte; Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga. Este transporte saldrá cada 15 minutos, está habilitado desde cuatro horas antes del partido y no tiene costo.

Bellas Artes

Estadio Olímpico Universitario

Chapultepec

Polanco

Reforma

Hidalgo

Izazaga

El Estadio Banorte se reinaugura y muchas personas se preguntan cómo llegar.



Para este evento la movilidad está garantizada con varias opciones de transporte público y rutas de llegada segura.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/S5GRN75Bef — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 25, 2026

Taxis y apps

Los taxis y servicios de aplicación tendrá bahías de ascenso y descenso en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc, Paseo Acoxpa, Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán.

Lo que debes saber

El partido entre México y Portugal inicia a las 19:00 horas. Las puertas del Estadio Azteca abren a las 16:00 horas. No habrá estacionamiento para el público general. El acceso peatonal es exclusivo para personas con boleto o acreditación. El acceso vehicular es exclusivo para coches autorizados.

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