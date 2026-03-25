¿Cómo llegar en transporte al Estadio Azteca para el México vs Portugal? Rutas, bloqueos, alternativas y más

Este sábado 28 de marzo se inaugura el remodelado Estadio Azteca con el México vs Portugal, partido en donde no habrá estacionamiento para los asistentes, pero en la CDMX habrán varias alternativas para que los aficionados lleguen al inmueble.
El gobierno capitalino, así como la Selección Mexicana de Futbol, compartieron en redes sociales rutas, planes y alternativas para llegar al Estadio Banorte. Cabe recalcar que no habrá acceso vehicular al estacionamiento para público y que hay cierre de vialidades desde las 6:00 horas, con bloqueo total en el perímetro del estado a las 13:00 horas y hasta 4 horas después del evento.
Accedo peatonal y solo con boleto
En cuanto al acceso peatonal, que es el único disponible para cualquier método de llegada, se tendrán dos entradas principales: Santa Úrsula o Av. del Imán: Puertas 3 y 8; CETRAM Huipulco o Calzada del Tlalpan: Acceso peatonal por Tlalpan. Cabe destacar que el acceso al inmueble y sus inmediaciones estará restringido para fans con boleto y para vecinos.
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Transporte público con horario extendido
La forma más sencilla de llegar al Coloso de Santa Úrsula es por transporte público. El Metro, Metrobús y Tren Ligero tendrán horario extendido de servicio.
Las líneas 1, 2 y 9 del Metro trabajan hasta la 1 de la madrugada, lo mismo que la Línea 1 del Metrobús y la Línea 1 del Tren Ligero. En adición, se habilitarán rutas directas de trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad.
Servicio Park & Ride
Además, como alternativa se habilitará el sistema Park & Ride, esto quiere decir, puntos remotos en donde puedes dejar tu coche y tomar un transporte directo al estadio. Los cinco puntos del Park & Ride son; Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco y Plaza Carso.
- Auditorio
- Santa Fe
- Six Flags
- Xochimilco
- Plaza Carso
Servicio Ride
El Servio Ride es una modalidad en donde hay 7 puntos turísticos desde los que podrás tomar un transporte para llegar al Estadio Banorte; Bellas Artes, Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga. Este transporte saldrá cada 15 minutos, está habilitado desde cuatro horas antes del partido y no tiene costo.
- Bellas Artes
- Estadio Olímpico Universitario
- Chapultepec
- Polanco
- Reforma
- Hidalgo
- Izazaga
Taxis y apps
Los taxis y servicios de aplicación tendrá bahías de ascenso y descenso en Viaducto Tlalpan, Renato Leduc, Paseo Acoxpa, Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán.
Lo que debes saber
El partido entre México y Portugal inicia a las 19:00 horas. Las puertas del Estadio Azteca abren a las 16:00 horas. No habrá estacionamiento para el público general. El acceso peatonal es exclusivo para personas con boleto o acreditación. El acceso vehicular es exclusivo para coches autorizados.
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