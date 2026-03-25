Reportero mexicano es amenazado por hombres armados y detenido en plena transmisión en vivo en Sudáfrica (VIDEO)

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, se encuentra en Sudáfrica realizando su labor periodística cubriendo a la selección que será rival de México en el Mundial 2026; sin embargo, vive momentos de tensión en el país africano, pues fue intervenido por hombres armados en su habitación de hotel.

Con información de Carlos Ponce, periodista de Récord, el reportero mexicano fue arrestado por la policía de Sudáfrica y lleva una semana en el país africano detenido; esta información se confirma, pues en Twitter se puede ver el video del momento exacto en el que hombres armados entran a su habitación. La publicación fue del 18 de marzo del 2026, hace una semana.

La misma fuente dio a conocer que Julio Ibáñez fue detenido por volar un dron en una zona prohibida y lleva desde el miércoles pasado en la cárcel en Sudáfrica, además de que Televisa ya está buscando la manera de que el gobierno de México ayude al reportero a solucionar este caso y volver lo más pronto posible al país.

Que macarrones le paso al Profe Ibañez?? pic.twitter.com/6FOPT8Uutv — Rodrigo (@Rodrigo_Cule) March 19, 2026

¿Cuándo fue la última publicación de Julio Ibáñez en sus redes sociales?

Julio Ibáñez lleva una semana detenido en Sudáfrica y fue siete días después que se dio a conocer la noticia sobre lo ocurrido con el periodista mexicano en el país africano, por lo que la empresa donde trabaja ya busca la manera de poder ayudarlo para regresar al país lo más pronto posible.

La última vez que el reportero en cancha que cubre al América posteó algo en sus redes sociales fue el 4 de marzo del 2026, dos semanas antes de vivir este terrible momento en su vida. Julio Ibáñez publicó un link de su video en YouTube donde habla sobre la salida de Paulo Víctor del conjunto de Coapa. Pero el 18 del mismo mes reposteó una publicación del reportero Rodrigo Celorio.

Mientras que, en su cuenta de Instagram, la última vez que realizó alguna publicación fue el 16 de marzo, dos días antes del incidente, cuando se despidió de un amigo que falleció con un carrete de fotos y un mensaje.