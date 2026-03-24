Entrenador de Portugal llena de elogios a Javier Aguirre y a México; “el Azteca es una referencia en Mundiales”

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, llenó de elogios a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana a pocos días de que se enfrenten en el renovado Estadio Azteca. El timonel reconoció la carrera del entrenador azteca y también habló del dinamismo que muestra el equipo cuando tiene el balón en los pies.

En una entrevista con TUDN, Roberto Martínez manifestó su alegría por jugar en México y ser la selección que reabra las puertas del Estadio Azteca. Hay que recordar que el próximo sábado en punto de las 19:00 horas el Tricolor choca ante Portugal.

“El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España. Con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juegos, son muy competitivos. Tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo. Vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho”, comentó el español.

Roberto Martínez, DT de Portugal, reconoce el talento mexicano

Al ser cuestionado sobre el presente de los jugadores de la Selección Mexicana, Roberto Martínez manifestó que hay mucho talento. Aseguró que sigue muy de cerca a Gilberto Mora y se ve que es un futbolista con un gran futuro, pues es muy joven, pero ya tiene un estilo definido. Por otra parte, también manifestó su sentir con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez.

“Me alegra mucho ver talento como (Gilberto) Mora, que pueda tener un papel en la selección le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España me sorprendió mucho. La muy competitiva, siempre abierta al talento joven jugadores de referencia. Yo creo que los dos Jiménez (Gimenez) son delanteros de altísimo, altísimo nivel y en todas las líneas”, añadió.

Por otra parte, reconoció que jugar en el Estadio Azteca “es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores empezaron a hablar. Cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales”