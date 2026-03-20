¿Por qué Portugal no convocó a Cristiano Ronaldo para jugar ante México en el Estadio Azteca?

El duelo entre México y Portugal en el Estadio Azteca generó muchas expectativas entre los aficionados, pues era la oportunidad perfecta para ver a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el astro luso no se encuentra en la convocatoria de su selección para el cotejo amistoso.

La ausencia de Cristiano Ronaldo se debe a que tiene una lesión muscular que tiene desde hace semanas. La Selección de Portugal no quiso arriesgar a su estrella, lo que terminó por sellar su no convocatoria.

El entrenador del cuadro lusitano, Roberto Martínez, señaló que El Comandante no se encuentra en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026, pues su lesión es leve, aunque señaló que su tiempo de recuperación es de una a dos semanas.

“No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”, dijo Martínez.

El tiempo de recuperación de CR7 hace imposible que pueda jugar en la inauguración del remodelado Estadio Azteca, que este 11 de junio recibe por tercera vez en la historia el juego inicial de un Mundial.

El Bicho, quien actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, se lesionó el 28 de febrero y su recuperación ha incluido visitas a Madrid, España. Su evolución se dice es favorable, aunque no muy rápida.

Sobre los convocados que tiene, Roberto Martínez aclaró que es una gran oportunidad para los jugadores de subirse al barco de la Copa del Mundo 2026.

“Hay jugadores no aptos como Ruben Dias, Cristiano Ronaldo y Semedo. Es una lista de oportunidad, jugadores nuevos y que pueden hacer algo diferente. Es la última oportunidad para el Mundial”, mencionó Martínez.

México presenta convocatoria para enfrentar a Portugal

La Selección Mexicana sigue su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026 y en la primera Fecha FIFA del año se medirán ante Portugal y Bélgica.

El entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, dio la lista para estos cotejos y sorprendió con el llamado de Guillermo Ochoa, quien regresa a una convocatoria, además que se incluyó a Álvaro Fidalgo, quien es una de las figuras del Betis.

Además, el estratega de la Selección Mexicana llamó a Armando González, así que el delantero de las Chivas tendrá la oportunidad de seguir peleando por un puesto en la convocatoria y disputar su primer Mundial con el Tricolor.

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