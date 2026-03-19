México vs Portugal: ¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo en México? Te sorprenderá la cantidad

La Selección de Portugal viajará a México en los próximos días para instalarse en la CDMX y comenzar a preparar el partido amistoso contra la Selección Mexicana, su primer encuentro de preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Pero alguna vez te habías preguntado cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo en México, pues varias figuras de talla mundial como Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Pelé ya han deleitado con su futbol a la afición mexicana; los últimos dos hasta levantaron la Copa del Mundo en nuestras tierras.

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



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Estas son las veces que ha jugado Cristiano Ronaldo en México

Cristiano Ronaldo ha jugado contra equipos mexicanos como el Cruz Azul y el América en el Mundial de Clubes, además de enfrentar a México en el extranjero, pues fue en el 2017 cuando Portugal se midió a la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones.

Sin embargo, ‘El Bicho’ nunca ha jugado en México un partido oficial o amistoso, así que el compromiso ante el Tricolor del próximo 28 de marzo será la primera vez que el astro portugués pise suelo azteca para medirse en un encuentro de preparación contra equipo comandado por Javier Aguirre, marcando un hecho histórico para nuestro balompié.

Además de la presencia de Cristiano Ronaldo, la afición mexicana que asista al encuentro en el Coloso de Santa Úrsula podrá disfrutar de más estrellas portuguesas, pues al ser una Fecha FIFA oficial, el entrenador Roberto Martínez llamará a sus mejores hombres para seguir su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Cristiano Ronaldo buscará levantar la Copa del Mundo en su último intento

Conforme pasa el tiempo, la carrera de Cristiano Ronaldo en el futbol profesional va llegando a su fin y el único trofeo que le hace falta en su vitrina es la Copa del Mundo de la FIFA, la cual peleará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta será la última oportunidad para que el astro portugués levante el título más anhelado del balompié mundial, así que la generación de futbolistas que estarán participando en el torneo internacional también pondrá de su parte para poder darle este logro a CR7.

Será un camino difícil, pero no imposible, pues en la edición pasada de la UEFA Nations League demostraron que tienen las herramientas y los jugadores necesarios para competir al más alto nivel y que están preparados para pelear por la Copa del Mundo.

DCO