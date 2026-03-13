¿Qué jugadores se perderán el Mundial 2026 con la Selección Mexicana por lesión?

Entre ocho y 11 jugadores clave de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026 han sufrido lesiones. De ellos son cuatro, hasta el momento, los que ya no tienen posibilidad de ir al magno evento, entre ellos Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.
Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, y Luis Ángel Malagón, portero del América, son las nuevas bajas del Tricolor de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del próximo verano, a la que tampoco se recuperarán a tiempo Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete.
Marcel Ruiz ha sido titular en gran parte de la gestión de Javier Aguirre, mientras que Luis Ángel Malagón parecía haber perdido la pelea por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana con Raúl Rangel, pero de todos modos era inminente su convocatoria al Mundial 2026.
¡OFICIAL! Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 tras su lesión con Toluca en la Concacaf Champions Cup
Futbolistas que se perderán el Mundial 2026 con la Selección Mexicana por lesión
Luis Ángel Malagón
Luis Ángel Malagón, portero del América, estará de baja de seis a ocho meses por una rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda.
Marcel Ruiz
Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, estará fuera de las canchas de seis a nueve meses a causa de una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco en su rodilla derecha.
Rodrigo Huescas
Rodrigo Huescas, lateral derecho del Copenhague, se encuentra en rehabilitación luego de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Se espera su regreso para mediados de mayo o inicios de junio.
Jesús Orozco Chiquete
Jesús Orozco Chiquete, defensa central de Cruz Azul, está en proceso de recuperación tras una grave lesión en el tobillo derecho. Su vuelta a las canchas sería en agosto.
Otros jugadores lesionados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
Hay otros siete jugadores de la Selección Mexicana que están lesionados a falta de tres meses para el comienzo del Mundial 2026.
Estos futbolistas son Santiago Giménez, Edson Álvarez, César Montes, César Huerta, Luis Romo, Luis Chávez y el juvenil Gilberto Mora.
A diferencia de los cuatro arriba mencionados, las lesiones que padecen estos jugadores son de menor gravedad y se espera pronto su regreso a las canchas, por lo que estarían a tiempo para formar parte de la lista final de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en caso de que así lo decida Javier Aguirre.
EVG