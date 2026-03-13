¿Qué jugadores se perderán el Mundial 2026 con la Selección Mexicana por lesión?

Algunos jugadores de la Selección Mexicana no podrán jugar el Mundial 2026 por lesiones.

Entre ocho y 11 jugadores clave de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026 han sufrido lesiones. De ellos son cuatro, hasta el momento, los que ya no tienen posibilidad de ir al magno evento, entre ellos Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, y Luis Ángel Malagón, portero del América, son las nuevas bajas del Tricolor de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del próximo verano, a la que tampoco se recuperarán a tiempo Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete.

Marcel, cada persona en la Selección Nacional de México y cada Incondicional están contigo en estos momentos.



Te deseamos la mejor de las recuperaciones y mucha fuerza. 🙏



¡Regresarás con todo! #SomosMéxico 💚🤍♥️ pic.twitter.com/tzJ4YLSTJd — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 13, 2026

Marcel Ruiz ha sido titular en gran parte de la gestión de Javier Aguirre, mientras que Luis Ángel Malagón parecía haber perdido la pelea por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana con Raúl Rangel, pero de todos modos era inminente su convocatoria al Mundial 2026.

Futbolistas que se perderán el Mundial 2026 con la Selección Mexicana por lesión

Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón, portero del América, estará de baja de seis a ocho meses por una rotura del tendón de Aquiles en su pierna izquierda.

Marcel Ruiz

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, estará fuera de las canchas de seis a nueve meses a causa de una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco en su rodilla derecha.

🧙🏼‍♀️🇲🇽🔮⚽️Háganle una limpia a la Selección Mexicana.

Ahora, lesión en la rodilla de Marcel Ruiz.

Si con los titulares ya era medianita pa’ abajo, ¡con los de repuesto no avanzamos de grupos!

pic.twitter.com/yvQ0oprVo9 — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) March 12, 2026

Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas, lateral derecho del Copenhague, se encuentra en rehabilitación luego de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Se espera su regreso para mediados de mayo o inicios de junio.

Jesús Orozco Chiquete

Jesús Orozco Chiquete, defensa central de Cruz Azul, está en proceso de recuperación tras una grave lesión en el tobillo derecho. Su vuelta a las canchas sería en agosto.

Desafortunada lesión para chiquete Orozco de @CruzAzul pic.twitter.com/c9kauCSQiO — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) December 7, 2025

Otros jugadores lesionados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Hay otros siete jugadores de la Selección Mexicana que están lesionados a falta de tres meses para el comienzo del Mundial 2026.

Estos futbolistas son Santiago Giménez, Edson Álvarez, César Montes, César Huerta, Luis Romo, Luis Chávez y el juvenil Gilberto Mora.

A diferencia de los cuatro arriba mencionados, las lesiones que padecen estos jugadores son de menor gravedad y se espera pronto su regreso a las canchas, por lo que estarían a tiempo para formar parte de la lista final de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, en caso de que así lo decida Javier Aguirre.

EVG