La difícil decisión de Javier Aguirre para el futuro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, tiene que tomar una difícil decisión con su plantilla a tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, en donde el país será anfitrión en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El Vasco Aguirre se enfrenta a un problema en su convocatoria, pues debe suplir la baja en la portería de Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y no podrá ser convocado al Tricolor. Con ello el estratega debe convocar a un nuevo arquero y encontrar al tercero.

Luis Ángel Malagón comienza su rehabilitación del tendón de Aquiles. ı Foto: Mexsport

Si bien Malagón era el segundo en la lista de porteros, pues el primero al momento es Raúl El Tala Rangel, el Vasco contaba con dos cancerberos y solo debía resolver el tema del último cupo; con la decisión aparentemente entre Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa.

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Con la baja de Malagón parece inminente que Ochoa será llamado a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo para los duelos de Portugal en el Estadio Azteca y Bélgica en Estados Unidos.

Del mismo modo, se abrió puerta para llamar a un tercer portero, que parece puede ser Carlos Acevedo, quien a pesar de no tener una gran actualidad en Santos Laguna sigue siendo convocado por Aguirre, en especial en los últimos compromisos del Tricolor.

Guillermo Ochoa se perfila a ser el titular de México en el Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

Sin embargo, en la actualidad hay un portero con mejor nivel que Acevedo. Se trata de Andrés Gudiño, arquero de 29 años de edad quien ataja en el Cruz Azul, que a diferencia de Santos sí que es un club contendiente en la Liga MX. De hecho La Máquina es líder con 25 puntos y los Guerreros son últimos.

Javier Aguirre tiene unos días para pensar en sus porteros para los siguientes duelos de la Selección Mexicana. Si los pronósticos son ciertos los llamados serían Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y el tercer lugar entre Carlos Acevedo y Andrés Gudiño.

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