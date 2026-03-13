Pumas pierde a un jugador clave a horas de enfrentar a Cruz Azul en un partido crucial en la Liga MX

Jugadores de los Pumas en un partido de la Liga MX

A horas del partido ante el Cruz Azul, los Pumas de la UNAM perdieron de manera oficial a un jugador, que en sus inicios fue clave en el equipo, pero que en los últimos meses no encajó y terminó saliendo.

“Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo”, comunicó el Club Universidad sobre la baja del colombiano José Caicedo, quien se marcha a la MLS luego de unas semanas complicadas.

Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/hstqzzmSOE — PUMAS (@PumasMX) March 13, 2026

José Caicedo se abrió paso por el primer equipo de los Pumas desde la filial de Expansión, Pumas Tabasco, en donde empezó a destacar hasta ser llevado con la plantilla principal. Debutó y tuvo buenas participaciones, pero en el Clausura 2026 la afición mostró su descontento con el colombiano.

Malos partidos y jugadas puntuales en donde sus acciones constaron goles en contra marcaron una ruptura con la afición felina, que lo abucheaba cuando salía al terreno de juego. La mala relación con la tribuna influyó tanto que se reporta fue el propio jugador quien pidió salir del club.

Con las intenciones claras por parte de Caicedo el equipo mexicano aceptó una propuesta del Portland Timbers de la MLS, que ya presentó a José Caicedo como su nuevo mediocampista.

Listo para la Ciudad de las Rosas 🌹 pic.twitter.com/XLEYi8Q9ax — Portland Timbers (@TimbersFC) March 13, 2026

Pumas calienta el duelo ante Cruz Azul

En la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el duelo más atractivo es el Pumas vs Cruz Azul, partido que desde hace años se ha convertido en uno de los más pasionales y que ha adquirido tintes de una gran rivalidad.

De cara al juego de este sábado, los jugadores de los Pumas, Álvaro Angulo y Pedro Vite calentaron el duelo, dándole a los fans del Azul donde más les duele, que es el tema que no tienen un estadio propio y tienen que ir de un lado a otro en casas de otros clubes en la Liga MX.

“CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta dueña de su estadio. Venimos trabajando con humildad. Al final, cuando Cruz Azul se siente favorito, ganarle el sábado será satisfactorio”, comentó Álvaro Angulo, quien dejó en claro que La Máquina no tiene casa.

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