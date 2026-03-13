Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs Cruz Azul, partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Pumas se mide a Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

Este sábado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario se juega el partido más atractivo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues los Pumas de la UNAM reciben en su casa al Cruz Azul, líder del certamen.

En un choque que con los años se ha convertido en uno de los más pasionales del futbol mexicano, Pumas buscará hacer pesar su estadio ante La Máquina, que a este cotejo llega con solo una derrota y con cinco victorias en sus más recientes cinco duelos.

La #GarraYEntrega en este partido es fundamental para obtener los 3 puntos 👊@DHLMex trae para ti la información del partido 👇



🆚 | @CruzAzul

🏟️ | E.O.U

🕰️ | 21:10

📅 | Sábado 14 de marzo

📺 | Canla 5 TUDN y ViX#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/1Ktl0dfk6F — PUMAS (@PumasMX) March 13, 2026

¿Dónde ver el Pumas vs Cruz Azul de la Liga MX?

El Pumas vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 14 de marzo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, Vix.

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Día: 14 de marzo

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Este día, Álvaro Angulo y Pedro Vite hablaron en conferencia de prensa en las instalaciones de la Cantera previo al encuentro de este sábado ante Cruz Azul.



🎙️Va a ser un partido muy intenso y muy cerrado, nosotros estamos enfocados en lo que viene, estos partidos son los que… pic.twitter.com/yVBsGhBUdM — PUMAS (@PumasMX) March 12, 2026

Pumas no gana en CU a Cruz Azul desde 2021

Los Pumas necesitan una victoria para no despegarse de los lideres en el Clausura 2026 de la Liga MX y para ello deberán vencer a Cruz Azul en Ciudad Universitaria, algo que no pasa desde hace cinco años.

La última vez que los auriazules derrotaron a La Máquina en Ciudad Universitaria fue en el Apertura 2021, cuando Arturo Ortiz, Favio Álvarez y un doblete de Diogo Oliveira le dio un triunfo inolvidable de 4-3 a los locales.

Ahora, al comando de Efraín Juárez se espera que Pumas pueda hacer un buen juego ante Cruz Azul, que tiene 25 puntos y se coloca en la cima del campeonato. Los felinos tienen 19 unidades y son quintos.

🫂 Unión de grupo + trabajo = EQUIPO 👊⚽️



Mañana de activación y recreación para nuestros Pumas#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/uITQXv2LVe — PUMAS (@PumasMX) March 12, 2026

Se calienta el juego entre Pumas y Cruz Azul

Los jugadores de los Pumas, Álvaro Angulo y Pedro Vite calentaron el duelo ante Cruz Azul, dándole a los fans celestes donde más les duele, que es el tema que no tienen un estadio propio y tienen que ir de un lado a otro en casas de otros clubes en la Liga MX.

“CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta dueña de su estadio. Venimos trabajando con humildad. Al final, cuando Cruz Azul se siente favorito, ganarle el sábado será satisfactorio”, comentó Álvaro Angulo, quien dejó en claro que La Máquina no tiene casa.

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